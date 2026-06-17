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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۹

برپایی نخستین جشنواره فیلم و تئاتر لوتوس در نیمه دوم ۱۴۰۵

برپایی نخستین جشنواره فیلم و تئاتر لوتوس در نیمه دوم ۱۴۰۵

دبیر و بنیان‌گذار جشنواره فیلم و تئاتر لوتوس از برپایی این رویداد در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره لوتوس، مازیار رضاخانی دبیر و بنیان‌گذار جشنواره فیلم و تئاتر لوتوس بیان کرد: برپایی این رویداد که در پی وقایع رخ‌داده در سال ۱۴۰۴ و بهار امسال، به تعویق افتاده بود، به نیمه دوم سال جاری موکول شده است.

وی اظهار کرد: در آخرین ماه سالی که رفت و با حلول سال نو، تجاوز دشمنان این مرز و بوم، جان‌های بسیاری را گرفت و داغ‌های بسیاری بر جای گذاشت. شورای سیاستگذاری جشنواره بین‌المللی فیلم و تئاتر زنان هنرمند ایرانی (لوتوس) همگام با همه ایرانیان وطن‌پرست، ضمن محکوم کردن تجاوز علیه خاک وطن و با تسلیت شهادت رهبر شهید انقلاب، فرماندهان و جان‌برکفان مدافع وطن و مردم مظلوم جای‌جای این خاک مقدس به ویژه زنان، کودکان و خردسالان بی‌دفاع به مردم داغ‌دیده این سرزمین، برپایی این رویداد در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ را اعلام می‌کند.

رضاخانی درباره رویکرد جشنواره، عنوان کرد: جشنواره فیلم و تئاتر لوتوس با محوریت توانمندسازی زنان و به منظور ارج نهادن و تکریم جایگاه و نقش زنان از اردیبهشت سال ۱۴۰۴ با برپایی یک نشست خبری در جزیره کیش با معرفی بخش‌ها و جوایز این رویداد اعلام موجودیت کرد اما به دلیل وقوع جنگ ۱۲ روزه، با توقف روبه‌رو شد. این در حالی بود که به دلیل فرارسیدن فصل گرما و پربودن کنداکتور جشنواره‌های هنری در نیمه دوم سال، قرار بر این بود که جشنواره در اسفند ۱۴۰۴ برگزار شود که شرایط حاکم بر کشور و وقوع جنگ رمضان، باردیگر برپایی این رویداد را متوقف کرد.

دبیر جشنواره لوتوس در ادامه درمورد تصمیم مجدد برای برگزاری این رویداد توضیح داد: بر اساس نظر شورای سیاستگذاری جشنواره، پرونده برگزاری جشنواره در شرایط جدید باردیگر گشایش یافت و قرار بر این شد که این رویداد فرهنگی در نیمه دوم سال برگزار شود که جزئیات آن اعلام خواهد شد.

وی تاکید کرد: طی ماه‌هایی از سال گذشته که برپایی این رویداد معوق مانده بود، علاوه بر برپایی جلسات انتخاب آثار رسیده بر اساس فراخوان جشنواره، مرجان اشرفی‌زاده، مریم بحرالعلومی، میکائیل دیانی و مصطفی کوشکی به ریاست پریوش نظریه انتخاب فیلم‌های کوتاه جشنواره را برعهده داشتند و هیئت انتخابی متشکل از رضا درستکار، امیر قادری و احسان طهماسبی منتقدان و کارشناسان سینما، آثار سینمایی و شبکه نمایش خانگی را برای حضور در بخش «غیررقابتی» فیلم‌های بلند سینمایی زنان فیلمساز و آثار با موضوع زنان انتخاب کردند.

جشنواره «لوتوس» در ۲ بخش رقابتی سینما و تئاتر برگزار می‌شود. در بخش سینما، آثار در قالب‌های مختلف داستانی، مستند، پویانمایی و تجربی به رقابت می‌پردازند. همچنین بخش تئاتر در نخستین دوره به‌صورت دعوتی برگزار می‌شود.

نخستین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم و تئاتر لوتوس به دبیری مازیار رضاخانی با اهدای جایزه «پروین اعتصامی» در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6863273

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