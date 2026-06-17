به گزارش خبرنگار مهر، عزت‌الله رشیدیان ظهر امروز چهارشنبه در شورای روابط‌عمومی‌های لرستان با بیان اینکه مبارزه با کشت گیاهان ممنوعه تنها مسئولیت نیروی انتظامی نیست، اظهار داشت: روابط‌عمومی‌ها به‌عنوان پل ارتباطی مردم و دستگاه‌ها نقش مؤثری در این حوزه دارند.

وی ادامه داد: فرهنگ‌سازی برای خانواده‌ها و دانش‌آموزان و نوجوانان بسیار مهم است آموزش‌وپرورش فعالیت‌های بسیار خوبی داشته و خوب عمل کرده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان، عنوان کرد: کشت گیاهان ممنوعه امنیت اقتصادی و تولید کشور را تضعیف می‌کند و بیان دقیق مشکلات و چالش‌های امنیتی و اقتصادی که این کشت به دنبال دارد، در حوزه اطلاع‌رسانی موردتأکید قرار دارد.

رشیدیان، افزود: معرفی کشت‌های جایگزین، انتشار دقیق سیاست‌های مسئولانه در این حوزه، افزایش آگاهی‌های عمومی درباره اثرات جسمی و روانی مواد مخدر و... باید در حوزه روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی به‌صورت ویژه معرفی شود.

وی تأکید کرد: نقش درون‌سازمانی و بین سازمانی روابط‌عمومی‌ها برای اطلاع‌رسانی تخصصی، مدیریت ارتباطات و... در این زمینه بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

جانشین معاونت فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی لرستان نیز در این جلسه گفت: فرهنگ‌سازی برای مقابله با کشت گیاهان ممنوعه باید بر پایه امنیت فرهنگ و معیشت باشد تا هدایت افکار عمومی را به‌خوبی انجام دهد.

سرهنگ خانی، افزود: تشکیل کارگروه فرهنگی اجتماعی برای مقابله با کشت گیاهان دارویی، تمرکز بر مناطق پرخطر، محله‌محوری، تقویت رسانه‌های بومی و محلی، استفاده از ظرفیت متنفذین و روحانیون و... برای مقابله با کشت گیاهان ممنوعه پیشنهاد می‌شود.