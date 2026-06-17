  1. استانها
  2. لرستان
۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۱

کشت گیاهان ممنوعه امنیت اقتصادی و تولید را تضعیف می‌کند

کشت گیاهان ممنوعه امنیت اقتصادی و تولید را تضعیف می‌کند

خرم‌آباد - دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان، تأکید کرد: کشت گیاهان ممنوعه امنیت اقتصادی و تولید کشور را تضعیف می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عزت‌الله رشیدیان ظهر امروز چهارشنبه در شورای روابط‌عمومی‌های لرستان با بیان اینکه مبارزه با کشت گیاهان ممنوعه تنها مسئولیت نیروی انتظامی نیست، اظهار داشت: روابط‌عمومی‌ها به‌عنوان پل ارتباطی مردم و دستگاه‌ها نقش مؤثری در این حوزه دارند.

وی ادامه داد: فرهنگ‌سازی برای خانواده‌ها و دانش‌آموزان و نوجوانان بسیار مهم است آموزش‌وپرورش فعالیت‌های بسیار خوبی داشته و خوب عمل کرده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان، عنوان کرد: کشت گیاهان ممنوعه امنیت اقتصادی و تولید کشور را تضعیف می‌کند و بیان دقیق مشکلات و چالش‌های امنیتی و اقتصادی که این کشت به دنبال دارد، در حوزه اطلاع‌رسانی موردتأکید قرار دارد.

رشیدیان، افزود: معرفی کشت‌های جایگزین، انتشار دقیق سیاست‌های مسئولانه در این حوزه، افزایش آگاهی‌های عمومی درباره اثرات جسمی و روانی مواد مخدر و... باید در حوزه روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی به‌صورت ویژه معرفی شود.

وی تأکید کرد: نقش درون‌سازمانی و بین سازمانی روابط‌عمومی‌ها برای اطلاع‌رسانی تخصصی، مدیریت ارتباطات و... در این زمینه بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

جانشین معاونت فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی لرستان نیز در این جلسه گفت: فرهنگ‌سازی برای مقابله با کشت گیاهان ممنوعه باید بر پایه امنیت فرهنگ و معیشت باشد تا هدایت افکار عمومی را به‌خوبی انجام دهد.

سرهنگ خانی، افزود: تشکیل کارگروه فرهنگی اجتماعی برای مقابله با کشت گیاهان دارویی، تمرکز بر مناطق پرخطر، محله‌محوری، تقویت رسانه‌های بومی و محلی، استفاده از ظرفیت متنفذین و روحانیون و... برای مقابله با کشت گیاهان ممنوعه پیشنهاد می‌شود.

کد مطلب 6863117

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها