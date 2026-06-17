سماواتی: ۳ هزار میلیارد استرداد مالیاتی در کمتر از ۳ ماه پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا سماواتی ظهر چهارشنبه در گفتوگویی رسانهای با تشریح اقدامات ادارهکل امور مالیاتی هرمزگان در حوزه حمایت از فعالان اقتصادی و بهبود فضای کسبوکار، اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی تنها وظیفه وصول مالیات را بر عهده ندارد، بلکه در مواردی که مؤدیان مشمول بازپرداخت مالیات و عوارض باشند، استرداد مطالبات آنان نیز با جدیت در دستور کار قرار میگیرد.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمینه افزود: در ماههای پایانی سال ۱۴۰۴ تلاش ویژهای برای تسریع در فرآیند رسیدگی به پروندههای استرداد صورت گرفت و تمامی ظرفیتهای موجود برای بازپرداخت مطالبات فعالان اقتصادی به کار گرفته شد.
مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان بیان کرد: در سال ۱۴۰۴ در مجموع ۱۱.۸ هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض به مؤدیان و فعالان اقتصادی بازپرداخت شد که این میزان در مقایسه با سال قبل از آن رشد ۱۷۳ درصدی را نشان میدهد.
سماواتی ادامه داد: این روند در سال جاری نیز با جدیت دنبال شده و از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون نزدیک به ۳ همت استرداد مالیاتی به مؤدیان و فعالان اقتصادی پرداخت شده است.
وی با تأکید بر نقش استرداد مالیات در رونق تولید و تقویت نقدینگی واحدهای اقتصادی گفت: بازپرداخت به موقع مطالبات مالیاتی، بخشی از سیاستهای حمایتی سازمان امور مالیاتی در راستای بهبود فضای کسبوکار، حمایت از سرمایهگذاری و افزایش توان مالی بنگاههای اقتصادی است.
مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان همچنین به سایر اقدامات این ادارهکل در دو ماهه نخست سال جاری اشاره کرد و گفت: با وجود شرایط خاص حاکم بر استان، بیش از یک هزار میلیارد تومان عوارض میان شهرداریها، دهیاریها، فرمانداریها و امور عشایری استان توزیع شده تا در توسعه زیرساختها و ارائه خدمات عمومی مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: در همین مدت بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان به حوزه بهداشت و درمان و ۳۶ میلیارد تومان نیز برای توسعه فضاهای آموزشی، ورزشی و ورزش همگانی اختصاص یافته است.
سماواتی در پایان تأکید کرد: ادارهکل امور مالیاتی هرمزگان در کنار انجام وظایف قانونی خود، حمایت از فعالان اقتصادی، تسهیل امور مؤدیان و کمک به رونق تولید را به عنوان یکی از اولویتهای اصلی خود دنبال میکند.
بندرعباس - مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان گفت: روند بازپرداخت مطالبات مؤدیان با شتاب ادامه دارد و تاکنون نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان استرداد مالیاتی انجام شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا سماواتی ظهر چهارشنبه در گفتوگویی رسانهای با تشریح اقدامات ادارهکل امور مالیاتی هرمزگان در حوزه حمایت از فعالان اقتصادی و بهبود فضای کسبوکار، اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی تنها وظیفه وصول مالیات را بر عهده ندارد، بلکه در مواردی که مؤدیان مشمول بازپرداخت مالیات و عوارض باشند، استرداد مطالبات آنان نیز با جدیت در دستور کار قرار میگیرد.
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