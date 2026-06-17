سماواتی: ۳ هزار میلیارد استرداد مالیاتی در کمتر از ۳ ماه پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا سماواتی ظهر چهارشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با تشریح اقدامات اداره‌کل امور مالیاتی هرمزگان در حوزه حمایت از فعالان اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار، اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی تنها وظیفه وصول مالیات را بر عهده ندارد، بلکه در مواردی که مؤدیان مشمول بازپرداخت مالیات و عوارض باشند، استرداد مطالبات آنان نیز با جدیت در دستور کار قرار می‌گیرد.



وی با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمینه افزود: در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴ تلاش ویژه‌ای برای تسریع در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های استرداد صورت گرفت و تمامی ظرفیت‌های موجود برای بازپرداخت مطالبات فعالان اقتصادی به کار گرفته شد.



مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان بیان کرد: در سال ۱۴۰۴ در مجموع ۱۱.۸ هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض به مؤدیان و فعالان اقتصادی بازپرداخت شد که این میزان در مقایسه با سال قبل از آن رشد ۱۷۳ درصدی را نشان می‌دهد.



سماواتی ادامه داد: این روند در سال جاری نیز با جدیت دنبال شده و از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون نزدیک به ۳ همت استرداد مالیاتی به مؤدیان و فعالان اقتصادی پرداخت شده است.



وی با تأکید بر نقش استرداد مالیات در رونق تولید و تقویت نقدینگی واحدهای اقتصادی گفت: بازپرداخت به موقع مطالبات مالیاتی، بخشی از سیاست‌های حمایتی سازمان امور مالیاتی در راستای بهبود فضای کسب‌وکار، حمایت از سرمایه‌گذاری و افزایش توان مالی بنگاه‌های اقتصادی است.



مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان همچنین به سایر اقدامات این اداره‌کل در دو ماهه نخست سال جاری اشاره کرد و گفت: با وجود شرایط خاص حاکم بر استان، بیش از یک هزار میلیارد تومان عوارض میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و امور عشایری استان توزیع شده تا در توسعه زیرساخت‌ها و ارائه خدمات عمومی مورد استفاده قرار گیرد.



وی افزود: در همین مدت بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان به حوزه بهداشت و درمان و ۳۶ میلیارد تومان نیز برای توسعه فضاهای آموزشی، ورزشی و ورزش همگانی اختصاص یافته است.



سماواتی در پایان تأکید کرد: اداره‌کل امور مالیاتی هرمزگان در کنار انجام وظایف قانونی خود، حمایت از فعالان اقتصادی، تسهیل امور مؤدیان و کمک به رونق تولید را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود دنبال می‌کند.