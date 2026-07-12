استرداد ۱.۹ هزار میلیارد تومان مالیات در هرمزگان با رشد ۳۲۰ درصدی

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا سماواتی ظهر یکشنبه با تشریح اقدامات ادارهکل امور مالیاتی هرمزگان در حوزه حمایت از فعالان اقتصادی و بهبود فضای کسبوکار، اظهار کرد: هفته فرهنگ مالیاتی فرصت مناسبی است تا از تلاشهای همکاران سازمان امور مالیاتی کشور به ویژه کارکنان این مجموعه در سراسر استان هرمزگان قدردانی شود.
وی با اشاره به نقش قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان در هوشمندسازی نظام مالیاتی، افزود: این سامانه بستری را فراهم کرده است تا مؤدیان مالیاتی صورتحسابهای فروش کالا و ارائه خدمات خود را به صورت الکترونیکی صادر کنند. در گذشته صورتحسابها به صورت کاغذی صادر میشد و برای اطمینان از صحت و سقم آنها نیاز به رسیدگیهای مختلف وجود داشت، اما اکنون صورتحسابها در بستر سامانه مؤدیان به صورت الکترونیکی و در بسیاری از موارد به صورت برخط صادر و ثبت میشود.
مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان، ادامه داد: فروشنده صورتحساب را در سامانه مؤدیان صادر میکند، خریدار آن را دریافت میکند و سازمان امور مالیاتی نیز همزمان بر این فرآیند نظارت و کنترل دارد، بنابراین اشراف کاملی بر صورتحسابهای صادر شده در این سامانه وجود دارد و همین موضوع موجب شده روند رسیدگیها با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.
سماواتی با بیان اینکه هوشمندسازی نظام مالیاتی و توسعه زیرساختهای الکترونیکی موجب تسهیل ارائه خدمات شده است، تصریح کرد: این موضوع در رسیدگی به اظهارنامههای مالیات و عوارض ارزش افزوده نیز نمود پیدا کرده به گونهای که از مجموع اظهارنامههای دریافتی تنها حدود سه درصد نیازمند رسیدگی است و ۹۷ درصد اظهارنامهها به دلیل وجود اشراف کامل بر اطلاعات سامانه مورد تأیید قرار میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: این فرآیند همچنین موجب افزایش سرعت در استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده شده است. هرچند ممکن است تصور شود وظیفه سازمان امور مالیاتی صرفاً وصول مالیات است، اما هرگونه مالیات و عوارض اضافه دریافت شده نیز به مؤدیان مسترد میشود.
مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان با تأکید بر اینکه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده با هدف حمایت و تسهیل فعالیت تولیدکنندگان انجام میشود، گفت: سازمان امور مالیاتی همواره تلاش کرده در کنار فعالان اقتصادی باشد و از طریق بازگرداندن این منابع به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کمک کند.
سماواتی، افزود: در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ با وجود شرایط جنگی بالغ بر یکهزار و ۹۰۰ میلیارد تومان (۱.۹ همت) مالیات و عوارض ارزش افزوده به تولیدکنندگان و اشخاصی که صورتحسابهای خود را در بستر سامانه مؤدیان صادر کردهاند، مسترد شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۲۰ درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد: همچنین در تیرماه امسال نیز نزدیک به یک همت استرداد مالیات انجام میشود و برنامهریزی شده است تا پایان تیرماه مجموع استردادها به حدود سه همت برسد.
مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان، اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی موجود ممکن است شبکه بانکی امکان پرداخت تسهیلات در این سطح را نداشته باشد و دولت نیز محدودیتهایی برای حمایتهای دیگر داشته باشد، از این رو سازمان امور مالیاتی با تأکیدات استاندار هرمزگان از ابتدای سال جاری این موضوع را در دستور کار قرار داده است.
سماواتی در پایان گفت: به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگانی که در بستر سامانه مؤدیان فعالیت میکنند این نوید را میدهیم که تا پایان تیرماه میزان استرداد مالیات و عوارض به حدود سه همت خواهد رسید تا بخشی از نیاز سرمایه در گردش آنان تأمین شود.
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