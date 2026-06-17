استقبال ناتو از توافق ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره ، مارک روته دبیرکل ناتو اعلام کرده که ناتو از توافق دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ایران استقبال میکند.
وی با جانبداری از آمریکا و بدون توجه به این نکته که آمریکا و رژیم صهیونیستی متجاوز اولیه به جمهوری اسلامی ایران بودند، مدعی شد که اقدام آمریکا برای جلوگیری از تهدید هستهای ایران و تضعیف تواناییهای موشکی تهران، امنیت را برای همه تقویت میکند.
این ادعاها در شرایطی مطرح شده است که واضع رسمی ایران و گزارشهای مکرر سازمان انرژی اتمی کید کردهاند که برنامه هستهای تهران کاملاً صلحآمیز بوده و ایران به دنبال تولید بمب اتم نیست. از سوی دیگر برنامه موشکی ایران نیز ماهیتی کاملاً دفاعی دارد و ایران هرگز حملات پیشدستانه علیه کشورهای مختلف انجام نداده و تنها برای دفاع از خود و مقابله با تجاوز خارجی، از موشکهایش استفاده کرده است.
روته با اشاره به تحولات اوکراین گفت: ما به حمایت از اوکراین اولویت دادیم که توانایی خود را در متوقف کردن ماشین جنگی روسیه و تغییر مسیر نبرد ثابت کرده است.
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