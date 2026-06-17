به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد محمدی در مراسم آغاز طرح شهید «عجمیان» در سطح مدارس لرستان از اجرای گسترده این طرح در سطح استان خبر داد و اظهار داشت: در قالب طرح شهید عجمیان، دو هزار و ۲۰۰ کلاس درس در ۴۲۱ مدرسه استان با اعتباری بالغ بر ۶۳ میلیارد ریال شاداب‌سازی و بهسازی خواهند شد.

وی افزود: برای اجرای این طرح از ظرفیت گروه‌های جهادی، هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای، سازمان دانش‌آموزی، بسیج دانش‌آموزی، قرارگاه عدالت تربیتی و خیران بهره گرفته می‌شود تا مدارس استان برای آغاز سال تحصیلی جدید آماده شوند.

معاون اداره کل آموزش‌وپرورش لرستان با اشاره به اقدامات پیش‌بینی‌شده در این طرح، اظهار کرد: علاوه بر رنگ‌آمیزی و زیباسازی فضاهای آموزشی، تعمیر و بازسازی تجهیزات مدارس از جمله میز و صندلی دانش‌آموزان و اجرای بیش از هزار مترمربع سرامیک‌کاری در دستور کار قرار دارد. عملیات اجرایی طرح از امروز آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود تا ۱۵ شهریورماه به پایان برسد.