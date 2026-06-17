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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۷

شاداب‌سازی ۲۲۰۰ کلاس درس لرستان در قالب طرح شهید «عجمیان»

شاداب‌سازی ۲۲۰۰ کلاس درس لرستان در قالب طرح شهید «عجمیان»

خرم‌آباد - معاون اداره کل آموزش‌وپرورش لرستان از شاداب‌سازی و بهسازی دو هزار و ۲۰۰ کلاس درس این استان در قالب طرح شهید «عجمیان» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد محمدی در مراسم آغاز طرح شهید «عجمیان» در سطح مدارس لرستان از اجرای گسترده این طرح در سطح استان خبر داد و اظهار داشت: در قالب طرح شهید عجمیان، دو هزار و ۲۰۰ کلاس درس در ۴۲۱ مدرسه استان با اعتباری بالغ بر ۶۳ میلیارد ریال شاداب‌سازی و بهسازی خواهند شد.

وی افزود: برای اجرای این طرح از ظرفیت گروه‌های جهادی، هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای، سازمان دانش‌آموزی، بسیج دانش‌آموزی، قرارگاه عدالت تربیتی و خیران بهره گرفته می‌شود تا مدارس استان برای آغاز سال تحصیلی جدید آماده شوند.

معاون اداره کل آموزش‌وپرورش لرستان با اشاره به اقدامات پیش‌بینی‌شده در این طرح، اظهار کرد: علاوه بر رنگ‌آمیزی و زیباسازی فضاهای آموزشی، تعمیر و بازسازی تجهیزات مدارس از جمله میز و صندلی دانش‌آموزان و اجرای بیش از هزار مترمربع سرامیک‌کاری در دستور کار قرار دارد. عملیات اجرایی طرح از امروز آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود تا ۱۵ شهریورماه به پایان برسد.

کد مطلب 6863155

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