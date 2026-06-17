ابراهیمی: ۳ طرح کشاورزی در شیروان افتتاح شد

علی ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سه طرح در بخش‌های مختلف باغبانی، دام و حوزه‌های مرتبط عشایری با سرمایه‌گذاری بیش از ۵۲۰ میلیارد ریال در شیروان بهره‌برداری رسید.

وی افزود: برای اجرای این سه طرح در مجموع ۵۲۰ میلیارد ریال هزینه شده که نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های بخش کشاورزی، افزایش تولید و ارتقای بهره‌وری خواهد داشت.

مدیر جهاد کشاورزی شیروان با اشاره به آثار اقتصادی این طرح‌ها بیان کرد: بهره‌برداری از این پروژه‌ها زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ۳۵ نفر را فراهم کرده و گام مهمی در راستای رونق تولید و تأمین امنیت غذایی به شمار می‌رود.

وی تأکید کرد: اجرای این پروژه‌ها با مشارکت بخش خصوصی، بهره‌برداران و حمایت‌های دولت انجام شده و نشان‌دهنده ظرفیت بالای بخش کشاورزی در تحقق توسعه پایدار و رشد اقتصادی استان است.

ابراهیمی در پایان با تبریک هفته جهاد کشاورزی و تقارن آن با ایام محرم، این ایام را سرشار از برکت معنوی حسینی دانست و بر تداوم حمایت از سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های توسعه‌ای در بخش کشاورزی تأکید کرد.