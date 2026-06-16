فرمانده انتظامی شیروان: تیراندازی پلیس سوداگر تریاک را متوقف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس فرمانده انتظامی شهرستان شیروان اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان پس از دریافت اطلاعاتی مبنی بر جابهجایی مواد مخدر توسط یکی از سوداگران مرگ، بلافاصله موضوع را در دستور کار ویژه قرار دادند.
وی افزود: پس از شناسایی خودروی مورد نظر، راننده با بیتوجهی به دستور ایست مأموران اقدام به فرار کرد که در نهایت با اقدام بهموقع پلیس و تیراندازی مأموران، خودرو متوقف و متهم دستگیر شد.
فرمانده انتظامی شهرستان شیروان ادامه داد: در بازرسی از خودروی توقیفشده، مقدار یک کیلو و ۱۰۰ گرم مواد مخدر سنتی از نوع تریاک کشف و ضبط شد.
وی تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
نظر شما