به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مجتبی عزیزی در جلسه شورای اداری ورامین ضمن تسلیت فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار کرد: بخشی از مساجد و هیئات مذهبی شهرستان برای اسکان و پذیرایی از زائران و مهمانان مراسمهای پیشرو آماده شدهاند و هماهنگیهای لازم در این زمینه انجام شده است.
وی با اشاره به شرایط حساس کشور و منطقه افزود: خدمترسانی به مردم در مقطع کنونی مصداق جهاد در راه خدا است و مسئولان باید با تمام توان برای رفع مشکلات و تأمین آرامش جامعه تلاش کنند.
امام جمعه ورامین با استناد به نامه ۵۳ نهجالبلاغه بر ضرورت هوشیاری در برابر دشمن تأکید کرد و گفت: حتی در شرایط صلح و توقف درگیریها نیز نباید از مراقبت و آمادگی غافل شد، زیرا دشمن ممکن است در پی یافتن فرصت برای ضربه زدن باشد.
عزیزی تصریح کرد: توقف درگیریها به معنای پایان دشمنیها نیست و مسئولان و مردم باید با بصیرت، انسجام و آمادگی کامل، تحولات را دنبال کنند.
وی با قدردانی از همراهی مردم در عرصههای مختلف خاطرنشان کرد: مسئولان باید با تکریم ارباب رجوع، تسهیل امور و خدمت صادقانه، پاسخگوی اعتماد و همراهی مردم باشند.
امام جمعه ورامین با اشاره به برخی مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه گفت: بخشی از مشکلات ناشی از شرایط و تحولات خارجی است، اما بخشی دیگر با مدیریت بهتر و پیگیری بیشتر مسئولان قابل رفع خواهد بود.
عزیزی در پایان بر ضرورت مردمداری و خدمت خالصانه تأکید کرد و افزود: مسئولیتها امانتی در دست مدیران است و باید از این فرصت برای جلب رضایت مردم و انجام وظایف خدمترسانی استفاده شود.
نظر شما