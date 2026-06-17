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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۱

امام جمعه ورامین: آتش‌بس نباید به غفلت از دشمن منجر شود

امام جمعه ورامین: آتش‌بس نباید به غفلت از دشمن منجر شود

ورامین-امام جمعه ورامین با تأکید بر هوشیاری در شرایط پس از توقف درگیری‌ها گفت:آتش‌بس به معنای پایان دشمنی‌ها نیست و مسئولان در کنار حفظ آمادگی، باید خدمت‌رسانی به مردم را با جدیت دنبال کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی عزیزی در جلسه شورای اداری ورامین ضمن تسلیت فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار کرد: بخشی از مساجد و هیئات مذهبی شهرستان برای اسکان و پذیرایی از زائران و مهمانان مراسم‌های پیش‌رو آماده شده‌اند و هماهنگی‌های لازم در این زمینه انجام شده است.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور و منطقه افزود: خدمت‌رسانی به مردم در مقطع کنونی مصداق جهاد در راه خدا است و مسئولان باید با تمام توان برای رفع مشکلات و تأمین آرامش جامعه تلاش کنند.

امام جمعه ورامین با استناد به نامه ۵۳ نهج‌البلاغه بر ضرورت هوشیاری در برابر دشمن تأکید کرد و گفت: حتی در شرایط صلح و توقف درگیری‌ها نیز نباید از مراقبت و آمادگی غافل شد، زیرا دشمن ممکن است در پی یافتن فرصت برای ضربه زدن باشد.

عزیزی تصریح کرد: توقف درگیری‌ها به معنای پایان دشمنی‌ها نیست و مسئولان و مردم باید با بصیرت، انسجام و آمادگی کامل، تحولات را دنبال کنند.

وی با قدردانی از همراهی مردم در عرصه‌های مختلف خاطرنشان کرد: مسئولان باید با تکریم ارباب رجوع، تسهیل امور و خدمت صادقانه، پاسخگوی اعتماد و همراهی مردم باشند.

امام جمعه ورامین با اشاره به برخی مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه گفت: بخشی از مشکلات ناشی از شرایط و تحولات خارجی است، اما بخشی دیگر با مدیریت بهتر و پیگیری بیشتر مسئولان قابل رفع خواهد بود.

عزیزی در پایان بر ضرورت مردم‌داری و خدمت خالصانه تأکید کرد و افزود: مسئولیت‌ها امانتی در دست مدیران است و باید از این فرصت برای جلب رضایت مردم و انجام وظایف خدمت‌رسانی استفاده شود.

کد مطلب 6863171

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