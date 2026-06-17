به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین اظهار کرد: در بهار سال ۱۴۰۵ جلسات متعددی با هدف بررسی مشکلات واحدهای صنعتی، رفع موانع اداری و تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری در استان برگزار شد.

وی افزود: رویکرد مدیریت ارشد استان، حمایت همه‌جانبه از تولید، حفظ اشتغال و فراهم کردن زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی است و در این مسیر تلاش می‌کنیم مشکلات واحدهای تولیدی با همکاری دستگاه‌های اجرایی برطرف شود.

استاندار قزوین با تأکید بر اینکه سلامت مردم و حفظ محیط زیست از خطوط قرمز مدیریت استان است، تصریح کرد: اگرچه حمایت از تولید از اولویت‌های اصلی ماست، اما در حوزه مسائل زیست‌محیطی که با سلامت و حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد، هیچ‌گونه اغماضی وجود نخواهد داشت و واحدهای صنعتی موظف به اجرای کامل تعهدات و رعایت استانداردهای زیست‌محیطی هستند.

نوذری ادامه داد: تحقق حکمرانی نوآورانه در استان مستلزم ایجاد توازن میان رشد اقتصادی و پایداری محیط زیست است و صنایع باید ضمن بهره‌مندی از حمایت‌های دولت، با استفاده از فناوری‌های نوین و سبز، نقش مؤثری در حفظ سلامت عمومی و توسعه پایدار ایفا کنند.

