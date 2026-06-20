روایت بقای دو توله یوز پس از جدایی از مادر

باقر نظامی، مدیر ملی پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و زیستگاه‌های مرتبط در گفتگو خبرنگار مهر از زنده بودن دو توله یوزپلنگی خبر داد که پیش‌تر نگرانی‌هایی درباره سرنوشت آنها وجود داشت.

وی افزود: در خردادماه ۱۴۰۴ برای اولین بار یکی از ماده‌یوزهای ما به نام هلیا که سومین زایمان خودش را داشته، پنج توله به دنیا آورده است. این اتفاق برای نخستین بار در کشور در خراسان شمالی رخ داده است و این توله‌ها حدود یک سال در منطقه حضور داشتند و چندین بار همراه با مادرشان مشاهده شدند و تا اینکه در ۱۵ اردیبهشت امسال، در مرز جنوبی منطقه منتهی به حفاظتگاه مشارکتی یوزکنام، مادر به همراه پنج توله برای آخرین بار مشاهده شد.

جدا شدن دو توله از مادر

مدیر ملی پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی ادامه داد: پس از آن مشاهده شد که مادر همراه با سه توله به سمت جنوب حرکت کرده است؛ این مشاهده در ۱۳ خرداد امسال ثبت شد و اما دو توله دیگر همراه مادر و سه خواهر و برادر خود حرکت نکردند و در میان دشت باقی ماندند.

نظامی گفت: در ۲۴ خرداد، یعنی چند روز پیش، این دو توله دوباره مشاهده شدند، اما در آن زمان هنوز شناسنامه‌دار نشده بودند و ظاهرشان به شکلی بود که شناسایی آنها دشوار بود.

شناسایی دوباره توله‌ها و پایان نگرانی‌ها

وی افزود: پس از بررسی‌های انجام‌شده در منطقه میاندشت خراسان شمالی، خوشبختانه موفق شدیم این دو توله را شناسایی کنیم و نگرانی‌هایی که در میان علاقه‌مندان محیط زیست درباره احتمال تلف شدن آنها وجود داشت، برطرف شد.

وی با اشاره به شرایط مناسب این دو یوز گفت: این توله‌ها در یکی از امن‌ترین بخش‌های میاندشت و در مرکز منطقه حضور داشتند.

بقا در شرایط طبیعی و آغاز استقلال زودهنگام

نظامی درباره وضعیت زیستی توله‌ها توضیح داد: چند عامل باعث شد شرایط برای بقای آنها بهتر باشد؛ یکی اینکه در دل منطقه و در جای امن حضور داشتند و دیگر اینکه زمان جدا شدن آنها از مادر، فصل بهار بوده است.

وی ادامه داد: بهار زمانی است که آهوها زایمان می‌کنند و منابع غذایی مناسبی در منطقه وجود دارد و این دو توله که حدود یک سال سن دارند، اگر در زیستگاهی ناامن یا در فصل دیگری از مادر جدا می‌شدند، احتمال تلف شدنشان بسیار بیشتر بود و آنها با شکار و با توجه به امنیت منطقه توانستند خودشان را حفظ کنند و رفتار طبیعی خودشان را ادامه دهند.

مشاهده شکار و زندگی طبیعی توله‌ها

نظامی گفت: دیروز صبح که این دو یوز مشاهده شدند، کاملاً مشخص بود که سر و صورتشان خونی است و پیش از حضور ما، شکار خود را انجام داده بودند و این نشان می‌دهد که آنها زندگی طبیعی خودشان را دارند و جنسیت یکی از این دو توله مشخص شده و نر است، اما جنسیت توله دیگر هنوز مشخص نشده است. این دو توله زودتر از موعد مقرر به استقلال رسیده‌اند.