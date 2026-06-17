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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵

استاندار سمنان: طرح‌های نوآورانه‌ آب محور را بدون تردید حمایت می‌کنیم

استاندار سمنان: طرح‌های نوآورانه‌ آب محور را بدون تردید حمایت می‌کنیم

سمنان- استاندار سمنان با تأکید بر اینکه هیچ بهانه‌ای برای کوتاهی در برابر مشکل آب وجود ندارد، گفت: هر طرح نوآورانه‌ای که زنجیره تولید را در روستاها تقویت کند، بدون تردید حمایت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند ظهر چهارشنبه در بازدید از سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان به مناسبت هفته جهاد، بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی تأکید کرد و افزود: با وجود محدودیت‌های اعتباری، رفع مشکلات این بخش، پشتیبانی از کشاورزان و تأمین پایدار کالاهای اساسی با جدیت پیگیری می‌شود.

وی به شرایط خاص اقتصادی کشور اشاره داشت و افزود: در شرایط مواجه کشور با چالش‌ها و فشارهای مختلف، حفظ آرامش بازار و تأمین نیازهای اساسی مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و مجموعه جهاد کشاورزی استان در این حوزه عملکرد قابل قبولی داشت.

استاندار سمنان با قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارکنان جهاد کشاورزی استان بیان کرد: با وجود برخی نوسانات و افزایش قیمت‌ها در برخی اقلام، استان سمنان در تأمین کالاهای اساسی با کمبود مواجه نشد که این موضوع حاصل برنامه‌ریزی، هماهنگی و تلاش مستمر مجموعه جهاد کشاورزی و دستگاه‌های مرتبط است.

کولیوند همچنین مدیریت منابع آب را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های استان دانست و تصریح کرد: باید با نگاه کارشناسی و برنامه‌ریزی دقیق برای رفع مشکلات این حوزه اقدام شود.

وی ادامه داد: هر طرح و پیشنهادی که به ماندگاری جمعیت در روستاها، تقویت تولید و بهبود شرایط کشاورزان منجر شود، مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

کولیوند با اشاره به محدودیت‌های اعتباری موجود در کشور اظهار داشت: اگرچه وضعیت اعتبارات عمرانی در سال جاری مطلوب نیست، اما می کوشیم تا مسائل و نیازهای بخش کشاورزی به‌ویژه در حوزه تولید، منابع انسانی، آموزش و حمایت از بهره برداران از مسیرهای مختلف پیگیری و برطرف شود.

کد مطلب 6863275

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