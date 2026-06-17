به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند ظهر چهارشنبه در بازدید از سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان به مناسبت هفته جهاد، بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی تأکید کرد و افزود: با وجود محدودیت‌های اعتباری، رفع مشکلات این بخش، پشتیبانی از کشاورزان و تأمین پایدار کالاهای اساسی با جدیت پیگیری می‌شود.

وی به شرایط خاص اقتصادی کشور اشاره داشت و افزود: در شرایط مواجه کشور با چالش‌ها و فشارهای مختلف، حفظ آرامش بازار و تأمین نیازهای اساسی مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و مجموعه جهاد کشاورزی استان در این حوزه عملکرد قابل قبولی داشت.

استاندار سمنان با قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارکنان جهاد کشاورزی استان بیان کرد: با وجود برخی نوسانات و افزایش قیمت‌ها در برخی اقلام، استان سمنان در تأمین کالاهای اساسی با کمبود مواجه نشد که این موضوع حاصل برنامه‌ریزی، هماهنگی و تلاش مستمر مجموعه جهاد کشاورزی و دستگاه‌های مرتبط است.

کولیوند همچنین مدیریت منابع آب را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های استان دانست و تصریح کرد: باید با نگاه کارشناسی و برنامه‌ریزی دقیق برای رفع مشکلات این حوزه اقدام شود.

وی ادامه داد: هر طرح و پیشنهادی که به ماندگاری جمعیت در روستاها، تقویت تولید و بهبود شرایط کشاورزان منجر شود، مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

کولیوند با اشاره به محدودیت‌های اعتباری موجود در کشور اظهار داشت: اگرچه وضعیت اعتبارات عمرانی در سال جاری مطلوب نیست، اما می کوشیم تا مسائل و نیازهای بخش کشاورزی به‌ویژه در حوزه تولید، منابع انسانی، آموزش و حمایت از بهره برداران از مسیرهای مختلف پیگیری و برطرف شود.