هفت صندوق توسعه بخش کشاورزی در استان سمنان راه اندازی شد

به گزارش خبر نگار مهر، سید مجید موسوی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی که در سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان برگزار شد، ضمن اشاره به راه اندازی هفت صندوق توسعه بخش کشاورزی در سطح این استان راه اندازی شد، اظهار داشت: استان سمنان اولین استانی است که در آن تمامی شهرستان ها دارای این صندوق خواهند بود.

وی افزود: تعهد سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در تاسیس و راه اندازی صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ها عملیاتی شده است.

مدیر کل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از بهره برداران خواست با توجه به افتتاح حساب موقت برای صندوق ها نسبت به واریز سهم خود برای راه اندازی این موسسه مالی اعتباری که متعلق به خودشان است گام اساسی بردارند.

موسوی همچنین افزود: بر اساس تفاهم نامه فی مابین شرکت مادر تخصصی حمایت از بخش کشاورزی، فرمانداری ها و سازمان جهاد کشاورزی سهم 49 درصد بخش دولتی در موعد مقرر تامین و تخصیص خواهد یافت و در این خصوص هیچ مشکلی وجود ندارد.

معاون توسعه مدیریت سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نیز در این جلسه گفت: طرح های پیشنهادی تاسیس صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان های شاهرود، میامی، مهدیشهر، سمنان، آرادان، گرمسار و ایوانکی به تصویب اعضای شرکت مادر تخصصی کشور رسیده است.

رضا محسنی افزود: با تصویب طرح تاسیس این صندوق مسئولیت اعضاء، کارگزاران، بهره برداران و مسئولین استان مضاعف شده و نیاز به تلاش افزون تر و مشارکت همگان برای راه اندازی این صندوق ها در راستای حمایت از بخش و بهره برداران دارد.

علی رضا اشرفی عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی بخش کشاورزی استان سمنان نیز در این جلسه در خصوص میزان سرمایه اولیه شرکت ها، مشارکت 49 درصدی دولت و 51 درصدی بهره برداران، تعهدات شرکت مادر تخصصی، فرمانداری ها، سازمان جهاد کشاورزی، افتتاح حساب موقت و دیگر اقدامات قانونی برای تاسیس و راه اندازی صندوق ها توضیح داد.

به گزارش مهر: استان سمنان در حال حاضر دو صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی با سرمایه بیش از 72 میلیارد ریال و عضویت 62 تشکل دارد.

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان دامغان که اولین صندوق شهرستانی در کشور است با سرمایه بیش 20 میلیارد ریال و عضویت بیش از 450 بهره بردار فعال است.