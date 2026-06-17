به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان و پلیس راه با حضور فرمانده انتظامی استان، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای، فرمانده پلیس راه، معاونان و مدیران دو مجموعه برگزار شد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای کهگیلویه و بویراحمد در این نشست با اشاره به تعامل سازنده میان راهداری و پلیس راه، گفت: همکاری نزدیک این دو مجموعه در حوزههایی همچون ایمنسازی راهها، رفع نقاط حادثهخیز، مدیریت ترافیک و اجرای طرحهای راهداری، نقش مهمی در بهبود وضعیت تردد و افزایش ایمنی محورهای مواصلاتی استان داشته است.
حمیدرضا پیمانجو افزود: بخش قابل توجهی از دستاوردهای حوزه ایمنی جادهای حاصل همدلی و هماهنگی مستمر میان راهداری و پلیس راه است و استمرار این همکاریها میتواند زمینه کاهش بیشتر سوانح رانندگی و ارتقای رضایتمندی مردم را فراهم کند.
وی راهداری و پلیس راه را دو بازوی اصلی تأمین ایمنی در جادهها دانست و تصریح کرد: هر میزان هماهنگی و تعامل میان این دو مجموعه افزایش یابد، نتایج مطلوبتری در حوزه ایمنی سفرها و خدماترسانی به کاربران جادهای حاصل خواهد شد.
فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست با تقدیر از اقدامات مجموعه راهداری استان، اظهار کرد: اجرای طرحهای ایمنی، نگهداری راهها، اصلاح نقاط حادثهخیز و پشتیبانی از مأموریتهای پلیس راه از جمله اقدامات ارزشمند این مجموعه در سالهای اخیر بوده است.
سردار صالحی با بیان اینکه بخش مهمی از اقدامات مؤثر حوزه ایمنی راهها حاصل همکاری نزدیک راهداری و پلیس راه است، افزود: تداوم این تعاملات میتواند نقش مؤثری در کاهش تصادفات، افزایش امنیت سفرها و ارائه خدمات مطلوبتر به مردم داشته باشد.
همچنین فرمانده پلیس راه استان با اشاره به نتایج مثبت همکاری میان دو دستگاه، گفت: تعامل سازنده راهداری و پلیس راه طی سالهای اخیر از بهترین دورههای همکاری میان دو مجموعه بوده و آثار آن در ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی استان مشهود است.
سرهنگ دانایار افزود: پیگیری میدانی مسائل حوزه راه و توجه ویژه به موضوع ایمنی موجب شده بسیاری از مشکلات و چالشهای این بخش با سرعت بیشتری رفع شود.
در پایان این نشست، مسئولان حاضر بر تداوم همکاریهای مشترک، اجرای برنامههای هماهنگ ایمنی، استفاده از ظرفیتهای موجود برای کاهش سوانح رانندگی و ارتقای ایمنی راههای استان تأکید کردند.
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