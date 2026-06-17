کشف سردخانه غیرمجاز نگهداری ۵ تن فرآورده خام دامی در یک منزل مسکونی

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی قریشی ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانهای با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای تشدید نظارتهای بهداشتی بر مراکز نگهداری و عرضه فرآوردههای خام دامی و با هدف صیانت از سلامت عمومی جامعه، کارشناسان اداره دامپزشکی اهواز موفق به شناسایی و کشف یک واحد سردخانه غیرمجاز در یک منزل مسکونی در مرکز شهر شدند.
وی افزود: این عملیات با حضور کارشناسان اداره دامپزشکی اهواز، نماینده اداره کل تعزیرات حکومتی و نماینده دادستانی انجام شد که طی آن حدود پنج هزار کیلوگرم انواع فرآورده خام دامی منجمد ضبط و واحد مذکور نیز پلمب شد.
قریشی تصریح کرد: هرگونه فعالیت در زمینه نگهداری و توزیع فرآوردههای خام دامی بدون اخذ مجوزهای قانونی و رعایت الزامات بهداشتی، تهدیدی برای سلامت مصرفکنندگان محسوب میشود و با متخلفان برابر ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.
وی بیان کرد: تمامی سردخانههای مجاز شهر اهواز تحت نظارت دورهای این اداره قرار دارند و ورود و خروج فرآوردههای خام دامی در این مراکز در سامانه یکپارچه قرنطینه سازمان دامپزشکی کشور ثبت و بهصورت مستمر رصد میشود.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان اهواز در پایان از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در حوزه فرآوردههای خام دامی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۱۲ دامپزشکی اطلاعرسانی کنند.
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