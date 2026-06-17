ارزیابی یک مدرسه در گرمسار؛ تأکید مشاور وزیر بر استانداردسازی آموزش

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رزاقی ظهر چهارشنبه در جریان سفر به شهرستان گرمسار از مدرسه البرز بازدید کرد و افزود: این بازدید با رویکرد ارزیابی وضعیت آموزشی، تربیتی و اجرایی یکی از مدارس شاخص شهرستان گرمسار انجام شد.

وی در جریان این بازدید با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت در مدارس کشور اظهار داشت: اجرای الگوی «مدارس تراز» یکی از مهم‌ترین رویکردهای تحولی وزارت آموزش و پرورش است که با هدف استانداردسازی فرآیندهای آموزشی، ارتقای کیفیت یادگیری و تقویت فعالیت‌های تربیتی در مدارس دنبال می‌شود.

مشاور مقام عالی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به جایگاه مهم مدرسه به عنوان کانون اصلی تربیت نسل آینده اظهار داشت: تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بدون مشارکت فعال مدیران مدارس، معلمان توانمند و همراهی اولیا امکان‌پذیر نیست و لازم است همه ارکان مدرسه در مسیر ارتقای شاخص‌های کیفی و تربیتی هم افزایی داشته باشند.

رزاقی همچنین با بررسی روند اجرای برنامه‌های آموزشی در مدرسه البرز، بر ضرورت توجه به مهارت‌آموزی، خلاقیت‌پروری و تقویت فعالیت‌های فرهنگی و پرورشی در کنار آموزش‌های رسمی تأکید کرد و ادامه داد: مدارس باید به سمت تربیت دانش‌آموزانی چندبعدی و توانمند حرکت کنند که علاوه بر دانش علمی، از مهارت‌های اجتماعی و فردی لازم نیز برخوردار باشند.

وی با بیان اینکه اجرای دقیق برنامه‌های تحولی در مدارس نیازمند نظارت مستمر و حمایت همه‌جانبه است، خاطرنشان کرد: مدیران مدارس نقش کلیدی در پیشبرد اهداف تحولی دارند و باید با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از ظرفیت‌های موجود، زمینه ارتقای جایگاه مدرسه را فراهم کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مدرسه البرز گرمسار یکی از مدارس فعال این شهرستان در حوزه اجرای طرح‌های تحولی آموزش و پرورش محسوب می‌شود که در سال‌های اخیر برنامه‌های متعددی در زمینه ارتقای کیفیت آموزشی، توانمندسازی معلمان و توسعه فعالیت‌های مهارتی و تربیتی اجرا کرده است.