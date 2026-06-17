یک کشته و ۶ زخمی در حمله اوکراین به اتوبوسی در روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزای ریانووستی، یگور کووالچوک، فرماندار بریانسک اعلام کرد: در پی حمله هدفمند نیروهای مسلح اوکراین به یک اتوبوس حامل تیم فوتبال کودکان در نزدیکی بریانسک یک نفر کشته و ۶ تن دیگر از جمله ۴ کودک زخمی شدند.

بر اساس اعلام این رسانه، نیروهای مسلح اوکراین با استفاده از پهپاد، اتوبوس تیم فوتبال کودکان بلاروس را که برای تعطیلات به شهر گلندژیک واقع در روسیه سفر می‌کرد، هدف قرار دادند.

ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص اعلام کرد که حمله به اتوبوس در منطقه بریانسک یک حمله تروریستی جدید از سوی کی یف است.

وزارت خارجه بلاروس نیز خواستار توضیح جامع اوکراین در مورد حمله به اتوبوس حامل کودکان شد.