بازداشت ۳ مزدور اوکراینی قبل از حمله به اهداف نظامی روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، مرکز روابط عمومی سرویس امنیت فدرال روسیه ضمن اعلام دستگیری سه نفر از عوامل جاسوسی اوکراین در مناطق مختلف روسیه اعلام کرد که مواد منفجره دست‌ساز ساخته شده از مواد انعطاف‌پذیر با منشأ خارجی و همچنین دستگاه‌های آتش‌زا از این افراد کشف و ضبط شده است.

بر اساس گزارش این سرویس اطلاعاتی، مظنونین قصد داشتند عملیات خرابکارانه و تروریستی را علیه اعضای نیروهای مسلح روسیه، یک سازمان داوطلبانه که از شرکت‌کنندگان در عملیات نظامی ویژه حمایت می‌کند و همچنین تأسیسات زیرساخت حمل و نقل و بخش انرژی در استان تیومن، منطقه کراسنودار و جمهوری آدیغیه انجام دهند.

این مرکز اشاره کرد که سرویس‌های امنیتی این فعالیت غیرقانونی را در مراحل اولیه شناسایی و خنثی کردند و در دستگاه های تلفن‌ بازداشت‌شدگان مکاتباتی با هماهنگ‌کنندگان اوکراینی یافت شد که شامل دستورالعمل‌های دقیق برای انجام عملیات تروریستی برنامه‌ریزی شده بود.

سرویس امنیتی روسیه به شهروندان این کشور هشدار داد که اطلاعات اوکراین از جستجو برای مجریان احتمالی عملیات تروریستی و خرابکارانه دست برنمی‌دارد. وی تأکید کرد که هر کسی که مشارکت در این جنایات را بپذیرد، شناسایی شده و از نظر کیفری با مجازات‌هایی تا حبس ابد، محکوم خواهد شد.