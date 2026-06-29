دیدار رئیس جمهور چین با همتای بلاروسی خود 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری نووستی، الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس در سفر به چین با شی جین پینگ همتای چینی خود دیدار کرد. ۲ طرف در این دیدار پیشرفت حاصل در روابط دو کشور را ستودند.

تلویزیون رسمی چین با انتشار گزارشی در این زمینه اعلام کرد که شی جین پینگ رئیس جمهور چین، صبح امروز ۲۹ ژوئن با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس در مهمانسرای دولتی دیاویوتای در پکن دیدار کرد.

شی جین پینگ در این دیدار گفت: روابط چین و بلاروس در حال حاضر در اوج تاریخی خود قرار دارد.

لوکاشنکو نیز به نوبه خود اظهار داشت: این همان چیزی بود که ما قبل از شروع همکاری بین بلاروس و چین در مورد آن صحبت می کردیم و شاید تا حدی رویایش را داشتیم.

وی افزود: من از شما برای حمایتتان در سال جاری و سال آینده به عنوان ابتکاری برای توسعه همکاری های صنعتی بین دو کشور سپاسگزارم. بلاروس از فناوری های شما در تمام زمینه های توسعه اقتصادی استفاده می کند. ما از سطح این فناوری ها و کیفیت محصولاتی که امروز دریافت می کنیم، راضی هستیم.

لوکاشنکو خاطرنشان کرد: ما به طور مداوم دیدگاه های خود را در مورد دستور کار بین المللی و وضعیت منطقه تبادل می کنیم. من شما را در جریان آخرین تحولات قرار می دهم و معتقدم که باید این ارتباطات را ادامه دهیم.

رئیس جمهور بلاروس سفری منطقه ای به شرق و جنوب شرق آسیا را آغاز کرده است و قصد دارد از چندین کشور برای انجام مذاکرات سطح بالا بازدید کند. وی روز جمعه برای یک سفر کاری وارد روسیه شد و در آنجا مذاکراتی را با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه انجام داد.

کرملین اعلام کرد که پوتین و لوکاشنکو در مورد دستور کار دولت اتحادیه و پروژه های مشترک در زمینه های تجارت و همکاری اقتصادی گفتگو کردند. همچنین مسائل امنیت منطقه ای و بین المللی در دستور کار قرار گرفت.