به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دیمیتری پسکوف سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: تهدیدهای زلنسکی علیه مینسک دخالت در امور داخلی بلاروس است؛ بی‌تردید بلاروس قادر به تضمین حاکمیت خود است.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص ادامه داد: پوتین و لوکاشنکو در آینده نزدیک با یکدیگر تماس‌هایی خواهند داشت؛ تهدیدات زلنسکی علیه بلاروس احتمالا مورد گفتگو قرار خواهد گرفت. کارهای فشرده‌ای در کریمه در حال انجام است تا پیامدهای منفی اقدامات وحشیانه رژیم کی یف به حداقل برسد.

دیمیتری پسکوف سپس اضافه کرد: کر استارمر (نخست وزیر انگلیس) همواره خواهان حفظ روابط میان لندن و مسکو در سطح صفر بود. بعید است کسی در بدنه سیاسی انگلیس موضع متفاوتی در مورد گفتگو با روسیه داشته باشد.