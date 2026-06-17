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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۹

حملات سنگین ارتش روسیه به مواضع نیروهای اوکراینی+فیلم

حملات سنگین ارتش روسیه به مواضع نیروهای اوکراینی+فیلم

وزارت دفاع روسیه در بیانیه جدید خود از تداوم حملات سنگین به مواضع نیروهای اوکراینی و تسلط بر مناطق جدید و سرنگونی دهها پهپاد اوکراینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی ۲۴ ساعت گذشته ۵۶۶ فروند پهپاد و ۱۷ بمب هدایت‌شونده هوایی اوکراین را منهدم کرده‌اند.

وزارت دفاع روسیه همچنین از آزادسازی شهرک کوتوزووکا در دونتسک به دست نیروهای روسی خبر داد.

همچنین در این بیانیه به کشته شدن شماری دیگر از نیروهای اوکراینی در خطوط مقدم جنگ به دست نیروهای روسی اشاره شده است.

همچنین در بیانیه وزارت دفاع روسیه از انهدام آخرین خط امدادرسانی نیروهای اوکراینی در کراسنی لیمان در دونتسک خبر داده شده است. در این منطقه همچنین ۶ نقطه راهبردی و ۶۱ ساختمان به کنترل روسها درآمد.

همچنین رسانه های روسی تصاویری از حملات شدید نیروهای ارتش روسیه به مواضع نیروهای اوکراینی در حومه کنستانتینووکا در دونتسک منتشر کردند.

کد مطلب 6863229

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