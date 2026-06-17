به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز چهارشنبه درباره حمله اوکراین به اتوبوس حامل کودکان بلاروسی اعلام کرد: جنایت هولناک رژیم زلنسکی را به شدت محکوم می کنیم؛ زلنسکی عمدا کودکان را هدف حملات برنامهریزیشده قرار میدهد.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه سپس اضافه کرد: در تماس مستقیم با وزارت امور خارجه بلاروس و سفارت جمهوری بلاروس در مسکو هستیم. از سازمانهای بینالمللی، کشورها و جامعه جهانی میخواهیم که ارزیابی صادقانهای از اقدامات جنایتکارانه رژیم زلنسکی ارائه دهند و این حمله تروریستی را به شدت محکوم کنند.
ماریا زاخارووا، سپس اضافه کرد: سکوت جامعه جهانی در قبال حمله کی یف به اتوبوس، به منزله تأیید جنایت خواهد بود؛ بی تردید تمامی عاملان این جنایت مجازات خواهند شد.
این در حالیست که ایگور کووالچوک، فرماندار بریانسک پیشتر اعلام کرد: در پی حمله هدفمند نیروهای مسلح اوکراین به یک اتوبوس حامل تیم فوتبال کودکان در نزدیکی بریانسک یک نفر کشته و ۶ تن دیگر از جمله ۴ کودک زخمی شدند.
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