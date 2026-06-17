به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز چهارشنبه درباره حمله اوکراین به اتوبوس حامل کودکان بلاروسی اعلام کرد: جنایت هولناک رژیم زلنسکی را به‌ شدت محکوم می‌ کنیم؛ زلنسکی عمدا کودکان را هدف حملات برنامه‌ریزی‌شده قرار می‌دهد.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه سپس اضافه کرد: در تماس مستقیم با وزارت امور خارجه بلاروس و سفارت جمهوری بلاروس در مسکو هستیم. از سازمان‌های بین‌المللی، کشورها و جامعه جهانی می‌خواهیم که ارزیابی صادقانه‌ای از اقدامات جنایتکارانه رژیم زلنسکی ارائه دهند و این حمله تروریستی را به شدت محکوم کنند.

ماریا زاخارووا، سپس اضافه کرد: سکوت جامعه جهانی در قبال حمله کی ‎یف به اتوبوس، به منزله تأیید جنایت خواهد بود؛ بی‌ تردید تمامی عاملان این جنایت مجازات خواهند شد.

این در حالیست که ایگور کووالچوک، فرماندار بریانسک پیشتر اعلام کرد: در پی حمله هدفمند نیروهای مسلح اوکراین به یک اتوبوس حامل تیم فوتبال کودکان در نزدیکی بریانسک یک نفر کشته و ۶ تن دیگر از جمله ۴ کودک زخمی شدند.