رونمایی از تابلوی جدید شهید صابونچی در منطقه ۷

به گزارش خبرگزاری مهر، در آیین رونمایی از تابلوی جدید شهدای پایتخت، محمدمهدی حسنزاده مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای ترور، بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال ارزشهای دفاع از میهن به نسلهای آینده تأکید کرد و زنده نگهداشتن نام شهدا در فضاهای عمومی شهر را اقدامی مؤثر در تقویت هویت فرهنگی و انقلابی جامعه دانست.
نرگس معدنیپور عضو شورای اسلامی شهر تهران و رئیس کمیته نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به نقش نامگذاری معابر در حفظ حافظه تاریخی شهر اظهار داشت: نام و یاد شهدا بخشی از هویت فرهنگی تهران است و اجرای طرحهای هویتبخش از جمله نصب تابلوهای مزین به تصویر شهدا، زمینه آشنایی بیشتر شهروندان و نسل جوان با زندگی، مجاهدتها و آرمانهای این عزیزان را فراهم میکند.
شهید عبدالحمید صابونچی از شهدای ترور کشور است که در ۲۴ اسفند سال ۱۳۶۰ به دست عوامل دشمن به شهادت رسید. خیابان شهید صابونچی در ناحیه ۴ منطقه ۷ سالهاست به نام این شهید والامقام مزین شده و در قالب طرح ساماندهی و یکپارچهسازی تابلوهای معابر شهدا، تابلوی جدید مزین به تصویر این شهید در محل نصب و رونمایی شد.
همزمان با رونمایی از تابلوی شهید عبدالحمید صابونچی، روند اجرای طرح بزرگ ساماندهی و نصب تابلوهای جدید شهدای معابر در سطح منطقه نیز وارد مرحله اجرایی شد؛ طرحی که به همت سازمان بسیج شهرداری تهران و باهدف ارتقای هویت بصری شهر، تکریم مقام شامخ شهدا و آشنایی بیشتر شهروندان بافرهنگ ایثار و شهادت در حال اجراست.
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