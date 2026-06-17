آغاز طرح شهید «عجمیان» در سطح مدارس لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌زمان با سراسر کشور، آیین آغاز اجرای طرح شهید «عجمیان» باهدف شاداب‌سازی و بهسازی فضاهای آموزشی مدارس در مدرسه شهید «مجید بهاروند» ناحیه دو خرم‌آباد برگزار شد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در این مراسم با تقدیر از اقدامات آموزش‌وپرورش در توسعه فضاهای آموزشی، گفت: توجه به مدارس مناطق کمتر برخوردار و حذف مدارس سنگی و کپری از رویکردهای ارزشمند دولت و موردتأکید رئیس‌جمهور است.

سرهنگ محمد برامکی، افزود: سپاه استان در حال حاضر در ساخت ۴۸ مدرسه مشارکت دارد و در اجرای طرح شهید «عجمیان» نیز در کنار آموزش‌وپرورش خواهد بود و از تمامی ظرفیت‌های خود برای موفقیت این طرح استفاده می‌کند.

معاون اداره کل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس لرستان نیز در این مراسم، از تأمین بخش مهمی از تجهیزات و مصالح موردنیاز طرح خبر داد و گفت: اداره کل نوسازی مدارس استان با تأمین ۲۲ هزار کیلوگرم رنگ تمام پلاستیک، تجهیزات تعمیر صندلی و بخشی از مصالح ساختمانی، زمینه اجرای عملیات بازسازی مدارس را فراهم کرده است.

پرویز عبدی، افزود: این اقدامات با مشارکت گروه‌های جهادی در مدارس هدف انجام می‌شود و پیش‌بینی می‌شود عملیات اجرایی طی یک ماه آینده به پایان برسد تا مدارس برای حضور دانش‌آموزان در سال تحصیلی جدید آماده شوند.

فرمانده سپاه ناحیه خرم‌آباد نیز در این آیین با تأکید بر نقش مدرسه در تربیت نسل آینده، اظهار کرد: مدرسه کارخانه انسان‌سازی است و همه دانشمندان، نخبگان و افراد موفق جامعه از مسیر تعلیم‌وتربیت عبور کرده‌اند.

سرهنگ منصور کریمی‌فرد، با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر سه محور «تحصیل، تهذیب و ورزش» افزود: آموزش‌وپرورش در روزهای سخت جنگ تحمیلی اخیر نیز اجازه توقف جریان تعلیم‌وتربیت را نداد و با اجرای پویش‌های فرهنگی و فعالیت‌های «مدرسه همدلی» توانست ارتباط آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان را حفظ کند.