به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح اداره آموزش و پرورش منطقه جلگه چاه هاشم ظهر چهارشنبه با حضور مسئولان برگزار شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام حمید بامری، امام جمعه شهرستان دلگان ضمن گرامیداشت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (ع)، با ابراز خرسندی از تحقق این مطالبه قدیمی، گفت: این منطقه پس از سال‌ها انتظار سرانجام به استقلال اداری دست یافت.

وی با قدردانی از پیگیری‌های مسئولان استانی از جمله استاندار، نمایندگان مجلس، مدیران کل آموزش و پرورش و نوسازی مدارس استان، تأکید کرد: راه‌اندازی این اداره نقش مهمی در تسهیل امور آموزشی و اداری دانش‌آموزان و فرهنگیان دارد؛ چراکه پیش از این برای انجام امور اداری ناچار به طی مسافت‌های طولانی تا مرکز شهرستان دلگان بودند.

امام جمعه دلگان همچنین بر ضرورت تقویت ساختار سازمانی این اداره و تأمین ردیف‌های استخدامی برای رفع کمبود نیروی انسانی در منطقه تأکید کرد.