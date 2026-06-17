به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر چهارشنبه در نشست با مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان بوشهر با قدردانی از اقدامات مجموعه فنی و حرفهای استان و شهرستان اظهار کرد: توجه به آموزشهای مهارتی و برگزاری دورههای تخصصی و باکیفیت برای جوانان جویای کار باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: امروز مهارتآموزی یکی از مهمترین راهکارهای ورود سریع جوانان به بازار کار است و توسعه آموزشهای فنی و حرفهای میتواند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال پایدار داشته باشد.
فرماندار دشتی گفت: آموزشهای فنی و حرفهای از جمله حوزههایی است که هیچگاه تعطیلبردار نیست و نقش مهمی در توانمندسازی نیروی انسانی و کاهش نرخ بیکاری دارد.
وی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی و صنعتی شهرستان ادامه داد: تقویت دورههای مهارتی متناسب با نیاز صنایع، بهویژه در حوزه نفت، گاز و صنایع وابسته، یک ضرورت است و باید در برنامهریزیهای آموزشی مورد توجه ویژه قرار گیرد.
مقاتلی بر توسعه زیرساختهای آموزشی تأکید کرد و گفت: توسعه مرکز فنی و حرفهای شهرستان و تقویت تجهیزات و امکانات آموزشی آن با جدیت دنبال و پیگیری شود تا زمینه ارائه خدمات مطلوبتر به کارآموزان فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: شهرستان دشتی از ظرفیتهای مناسبی در حوزه نیروی انسانی برخوردار است و با سرمایهگذاری در بخش آموزشهای مهارتی میتوان زمینه اشتغال و کارآفرینی بیشتری را برای جوانان فراهم کرد.
فرماندار دشتی همچنین از حمایت شهرستان از حوزه مهارتآموزی خبر داد و افزود: در اعتبارات سال جاری توجه ویژهای به آموزشهای فنی و حرفهای خواهیم داشت و تلاش میکنیم بخشی از نیازهای این حوزه از محل اعتبارات شهرستانی تأمین شود.
مقاتلی بر ضرورت تعامل مستمر میان دستگاههای اجرایی، مراکز آموزشی و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: توسعه مهارتآموزی و تربیت نیروی انسانی ماهر، یکی از پیشنیازهای مهم توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در شهرستان است.
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