دستور استاندار لرستان برای رهاسازی آب سد «ایوشان»

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه شورای توسعه و برنامهریزی لرستان، اظهار داشت: باتوجهبه شرایط جوی گذشته و مطالبات مردمی بخش کشاورزی، به شرکت آب منطقهای استان اعلام کردیم که این شرکت ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت آینده نسبت به رهاسازی آب سد برای مصارف کشاورزی، اقدام کند.
وی تصریح کرد: در این راستا باید اقدامات لازم برای اطلاعرسانی و هشدارهای ضروری به بهرهبرداران و کشاورزان نیز بهسرعت انجام شود.
استاندار لرستان با اشاره به اینکه میزان حقآبه بهرهبرداران این منطقه محدود است، اظهار کرد: باتوجهبه شرایط اقتصادی و معیشتی مردم و درخواستهای مطرحشده از سوی کشاورزان منطقه، این تصمیم برای حمایت از بخش کشاورزی و معیشت مردم، اتخاذ شد.
شاهرخی، افزود: همچنین باید به افرادی که نسبت به نصب موتورپمپ یا برداشت غیرقانونی آب در مسیر رودخانه و شبکههای انتقال اقدام کردهاند، هشدارهای لازم داده شود تا نسبت به جمعآوری تأسیسات خود اقدام کنند.
وی ادامه داد: باتوجهبه آغاز عملیات رهاسازی آب در ساعات آینده هرگونه برداشت غیرقانونی یا ایجاد مانع در مسیر جریان آب با برخورد قانونی دستگاههای مسئول مواجه خواهد شد؛ زیرا مصمم هستیم ضمن صیانت از حقوق کشاورزان و بهرهبرداران قانونی، عدالت در توزیع منابع آب برقرار شود.
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