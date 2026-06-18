به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی صبح پنجشنبه در بازدید از پروژه سد و کانال سیلاب‌بر آقدکش با تأکید بر تداوم روند توسعه و خدمت‌رسانی در دولت چهاردهم اظهار کرد: با وجود همه محدودیت‌ها و شرایط سخت کشور، هیچ‌گاه فعالیت‌های عمرانی و خدماتی متوقف نشده و اجرای پروژه‌های زیرساختی با جدیت دنبال می‌شود.

وی با قدردانی از تلاش‌های مجموعه آب منطقه‌ای گلستان، نمایندگان مجلس، مدیران اجرایی و پیمانکاران پروژه افزود: سد آقدکش از سال ۱۳۹۱ کلید خورد، اما تا پایان سال ۱۴۰۳ تنها ۳۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشت. این در حالی است که امروز پیشرفت پروژه به بیش از ۹۰ درصد رسیده و طبق برنامه در هفته دولت افتتاح خواهد شد.

استاندار گلستان ادامه داد: بخش عمده عملیات اجرایی این طرح طی یک تا دو سال اخیر انجام شده و حجم کار صورت‌گرفته در این مدت با سال‌های گذشته قابل مقایسه نیست. این موضوع نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و رفع مشکلات زیرساختی استان است.

طهماسبی با تشریح اهمیت این پروژه گفت: نخستین کارکرد سد آقدکش، مدیریت و مهار سیلاب‌های احتمالی و کاهش خسارات در مناطق پایین‌دست است. همچنین این طرح ظرفیت مناسبی برای تأمین آب مورد نیاز منطقه آزاد اینچه‌برون، شهرک هزار هکتاری شمال استان و سایر طرح‌های توسعه‌ای ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: فراهم شدن زیرساخت‌های آبی پایدار می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌گذاران و رونق فعالیت‌های اقتصادی در شمال گلستان را فراهم کند؛ موضوعی که نقش مهمی در توسعه متوازن استان خواهد داشت.

استاندار گلستان همچنین به چالش ریزگردها در شمال استان اشاره کرد و گفت: بخشی از مشکلات زیست‌محیطی این منطقه منشأ فرامرزی دارد و توسعه زیرساخت‌های آبی می‌تواند در کاهش آثار این پدیده مؤثر باشد.

طهماسبی از همکاری پیمانکاران پروژه نیز تقدیر کرد و افزود: با وجود مطالبات مالی از دولت، پیمانکاران اجرای پروژه را متوقف نکردند و با همراهی و تلاش مستمر، روند تکمیل این طرح را شتاب بخشیدند.

وی ابراز امیدواری کرد و گفت:با تأمین به‌موقع منابع مالی، سایر پروژه‌های زیربنایی استان نیز با سرعت بیشتری تکمیل شده و زمینه توسعه مناطق کمتر برخوردار و ارتقای شاخص‌های اقتصادی و عمرانی گلستان فراهم شود.