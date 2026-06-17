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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۵۷

کشف محموله کالای دخانی قاچاق در قم به ارزش ۴۰ میلیارد ریال

کشف محموله کالای دخانی قاچاق در قم به ارزش ۴۰ میلیارد ریال

قم- جانشین فرمانده انتظامی قم از کشف مقادیر قابل توجهی سیگار و تنباکو قاچاق از یک دستگاه کامیون در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر نصیری اظهار داشت: در راستای مبارزه با مخلان نظم اقتصادی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان حین گشت زنی در سطح محورهای مواصلاتی استان به یک دستگاه کامیون مشکوک و جهت بررسی موضوع آن را متوقف کردند.

به گفته وی در بازرسی از کامیون موصوف، تعداد ۷۷۹۴ بسته تنباکو و ۶۷۶۴۰۰ نخ سیگار قاچاق کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم با بیان اینکه ارزش کشفیات بر اساس نظر کارشناسان، در مجموع ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در ارتباط با این پرونده‌، تعداد یک نفر متهم شناسایی و دستگیر که پس از تشکیل پرونده قضائی، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

کد مطلب 6863562

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