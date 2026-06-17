کشف محموله کالای دخانی قاچاق در قم به ارزش ۴۰ میلیارد ریال

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر نصیری اظهار داشت: در راستای مبارزه با مخلان نظم اقتصادی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان حین گشت زنی در سطح محورهای مواصلاتی استان به یک دستگاه کامیون مشکوک و جهت بررسی موضوع آن را متوقف کردند.



به گفته وی در بازرسی از کامیون موصوف، تعداد ۷۷۹۴ بسته تنباکو و ۶۷۶۴۰۰ نخ سیگار قاچاق کشف شد.



جانشین فرمانده انتظامی استان قم با بیان اینکه ارزش کشفیات بر اساس نظر کارشناسان، در مجموع ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در ارتباط با این پرونده‌، تعداد یک نفر متهم شناسایی و دستگیر که پس از تشکیل پرونده قضائی، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.