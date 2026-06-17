به گزارش خبرنگار مهر، علی خدری عصر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: وقتی مردم خوزستان در گرمای طاقتفرسا با خاموش کردن یک کولر یا یک لامپ اضافی برای پایداری شبکه همراهی میکنند، برخی سودجویان در پناهِ واحدهای صنعتی به سفره انرژی مردم دستدرازی کرده و با ماینرهای غیرمجاز، فشار مضاعفی بر شبکه تحمیل میکنند.
خدری با اشاره به اهمیت صیانت از پایداری شبکه برق بهویژه در ایام پیک مصرف تابستان، اظهار کرد: در پی اقدامات تخصصی و دادهکاوی هوشمندانه بار فیدرها و با رصد دقیق نقاط مشکوک به نوسانات غیرعادی، این مرکز استخراج غیرمجاز شناسایی شد.
خدری افزود: این واحد صنعتی به رغم برخورداری از اشتراک برق ولتاژ اولیه با اقدامی غیرقانونی اقدام به بهرهبرداری از ماینرها کرده بود که با همکاری پلیس امنیت اقتصادی استان، محل مذکور پاکسازی و تجهیزات غیرمجاز جمعآوری شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان با اشاره به حجم بالای انرژی مصرفی در این واحد، تصریح کرد: میزان برق مصرفی این تعداد دستگاه، معادل نیاز مصرف حدود ۴۰۰ مشترک خانگی در ماه های گرم سال در استان خوزستان است. با جمعآوری این مرکز، از هدررفت حدود ۱۳۲۰ کیلو وات ساعت جلوگیری شد و بازگشت این بار به شبکه، نقش مؤثری در جلوگیری از نوسانات احتمالی ایفا میکند.
خدری بر اهمیت مدیریت مصرف تأکید کرد و گفت: در شرایطی که صنعت برق با تمام توان در تلاش است تا با مدیریت بار و آموزش راهکارهای سادهای همچون خاموش کردن یک لامپ اضافی، شبکه را برای رفاه حال هماستانیها پایدار نگه دارد، برخی سودجویان با اقدامات غیرقانونی خود، حق مسلم مردم را پایمال میکنند.
رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان با تأکید بر اینکه عدالت در توزیع برق خط قرمز مدیریت این شرکت است، بیان کرد: با هرگونه مصرف غیرمجاز در هر حوزهای قاطعانه برخورد خواهیم کرد. از تمامی هماستانیها و مشترکان درخواست میکنیم در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱، حراست ادارات توزیع برق شهرستانها یا پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند. بیتردید مشارکت مردم، ضامن پایداری شبکه و تحقق عدالت در بهرهمندی از انرژی برق برای همه شهروندان است.
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