خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: در شرایطی که کشور با افزایش دمای هوا و رشد مصرف انرژی در ماه‌های گرم سال مواجه است، مدیریت مصرف برق بیش از هر زمان دیگری به یک مسئولیت اجتماعی و ملی تبدیل شده است.

کارشناسان معتقدند عبور موفق از پیک مصرف تابستان، تنها با توسعه زیرساخت‌ها و افزایش تولید برق امکان‌پذیر نیست، بلکه نیازمند مشارکت عمومی و شکل‌گیری یک «جهاد صرفه‌جویی» در میان همه اقشار جامعه است؛ جهادی که در آن هر مشترک با اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از مصارف غیرضروری، نقشی مؤثر در تأمین برق پایدار برای منازل، مراکز خدماتی، واحدهای تولیدی و صنایع ایفا می‌کند.

در همین راستا، شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان نیز همزمان با آغاز فصل گرما، برنامه‌های متعددی را برای مدیریت بار شبکه و تأمین برق پایدار مشترکان در دستور کار قرار داده است.

شیرزاد جمشیدی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان، معتقد است که حتی کوچک‌ترین اقدامات مشترکان در مدیریت مصرف می‌تواند آثار بزرگی در پایداری شبکه برق داشته باشد؛ تا جایی که به گفته وی، خاموش کردن تنها یک لامپ ۲۰ واتی توسط هر خانوار لرستانی، امکان تأمین برق بخش قابل توجهی از واحدهای صنعتی استان را فراهم می‌کند.

خبرنگار مهر در گفت‌وگویی با مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان، آخرین وضعیت مصرف برق، برنامه‌های مدیریت بار، نقش مردم در کاهش خاموشی‌ها و راهکارهای عبور از اوج مصرف تابستان را بررسی کرده است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

شیرزاد جمشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز فصل گرما و افزایش مصرف برق در استان لرستان، اظهار داشت: وارد دوره اوج مصرف برق شده‌ایم و به تدریج وسایل خنک‌کننده در مدار بهره‌برداری قرار می‌گیرند، از این رو انتظار داریم مردم عزیز همانند سال گذشته همکاری لازم را با صنعت برق داشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی، افزود: از مشترکان درخواست داریم مصرف بهینه برق را در دستور کار خود قرار دهند و با رعایت نکات ساده اما مؤثر، ما را در تأمین برق پایدار یاری کنند.

هر لامپ خاموش، فرصتی برای تأمین برق بخش دیگری از استان

افرادی که از کولرهای گازی استفاده می‌کنند، دمای دستگاه را روی دمای آسایش یعنی ۲۵ درجه سانتی‌گراد تنظیم کنند

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان بیان کرد: حتی خاموش کردن یک لامپ اضافی نیز می‌تواند تأثیر قابل توجهی در مدیریت مصرف داشته باشد. همین صرفه‌جویی‌های کوچک کمک می‌کند تا بتوانیم برق مورد نیاز بخش‌های دیگر استان، صنایع و مراکز مختلف را بدون مشکل تأمین کنیم.

جمشیدی ادامه داد: از مردم عزیز درخواست داریم در صورت استفاده از کولرهای آبی، حتماً دور کند را به کار بگیرند و افرادی که از کولرهای گازی استفاده می‌کنند، دمای دستگاه را روی دمای آسایش یعنی ۲۵ درجه سانتی‌گراد تنظیم کنند.

تنظیم کولرهای گازی روی ۲۵ درجه؛ راهکاری مؤثر برای کاهش مصرف

وی خاطرنشان کرد: رعایت همین نکات ساده کمک شایانی به صنعت برق در مدیریت مصرف خواهد کرد و باعث می‌شود مصرف انرژی در سطح استان به شکل بهینه‌تری مدیریت شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان تصریح کرد: بی‌تردید مصرف بهینه برق نقش مهمی در کاهش خاموشی‌های ناخواسته و همچنین محدودیت‌های احتمالی با برنامه‌ریزی قبلی خواهد داشت و هرچه همکاری مردم بیشتر باشد، شرایط تأمین برق نیز پایدارتر خواهد شد.

همکاران صنعت برق خادمان مردم هستند

جمشیدی با تأکید بر تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت برق استان گفت: بنده و همه همکارانم در شرکت توزیع نیروی برق لرستان خادمان مردم هستیم و با تمام توان برای تأمین برق پایدار مشترکان تلاش می‌کنیم.

وی افزود: این اطمینان را به مردم عزیز می‌دهیم که نگرانی بابت تأمین برق نداشته باشند، چرا که مجموعه شرکت توزیع برق استان به صورت کامل پای کار است و برای خدمت‌رسانی مطلوب‌تر از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

خاموش کردن یک لامپ؛ تأمین برق نیمی از شهرک‌های صنعتی لرستان

جمشیدی در ادامه سخنان خود با تشریح تأثیر اقدامات ساده مشترکان در مدیریت مصرف برق، گفت: مدیریت مصرف انرژی تنها یک توصیه نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ پایداری شبکه برق و تأمین انرژی مورد نیاز بخش‌های مختلف استان است.

وی با اشاره به نقش مستقیم خانوارها در کاهش بار شبکه افزود: اعداد و ارقام به خوبی نشان می‌دهد که قدرت ایجاد تغییر در دستان مردم قرار دارد.

جمشیدی ادامه داد: اگر هر یک از ۶۳۰ هزار خانوار ساکن استان لرستان تنها یک لامپ کم‌مصرف ۲۰ واتی را در ساعات غیرضروری خاموش کنند، در مجموع حدود ۱۲ مگاوات صرفه‌جویی در مصرف برق حاصل خواهد شد.

صرفه‌جویی ۱۲ مگاواتی با یک اقدام ساده خانوارها

۱۲ مگاوات انرژی ذخیره‌شده از محل خاموش کردن تنها یک لامپ می‌تواند برق مورد نیاز حدود نیمی از شهرک‌های صنعتی استان لرستان را تأمین کند

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با بیان اینکه این میزان صرفه‌جویی از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار داشت: شاید خاموش کردن یک لامپ در نگاه نخست اقدامی ناچیز به نظر برسد، اما زمانی که این اقدام به یک رفتار عمومی و جمعی تبدیل شود، نتایج آن بسیار چشمگیر خواهد بود.

جمشیدی تصریح کرد: ۱۲ مگاوات انرژی ذخیره‌شده از محل خاموش کردن تنها یک لامپ ۲۰ واتی در هر خانوار، ظرفیتی قابل توجه است که می‌تواند برق مورد نیاز حدود نیمی از شهرک‌های صنعتی استان لرستان را تأمین کند.

نقش مردم در پایداری شبکه برق استان

وی با تأکید بر اینکه عبور موفق از پیک مصرف تابستان نیازمند مشارکت عمومی است، گفت: این موضوع نشان می‌دهد که هر شهروند می‌تواند با یک اقدام کوچک در منزل خود، نقشی مؤثر در پایداری شبکه برق، حمایت از تولید، جلوگیری از اعمال محدودیت‌های احتمالی و کاهش خاموشی‌ها ایفا کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان خاطرنشان کرد: صنعت برق استان تمام ظرفیت خود را برای تأمین برق پایدار به کار گرفته است، اما همراهی مردم در مدیریت مصرف، مهم‌ترین عامل موفقیت در گذر از روزهای گرم سال و حفظ پایداری شبکه برق خواهد بود.

وی از مشترکان خواست با رعایت توصیه‌های مدیریت مصرف، به‌ویژه در ساعات اوج بار، صنعت برق را در خدمت‌رسانی بهتر به بخش خانگی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی یاری کنند.

جلوگیری از هدررفت انرژی و برق‌های غیرمجاز

جمشیدی در ادامه با اشاره به اقدامات شرکت توزیع برق لرستان برای مقابله با هدررفت انرژی گفت: در کنار همراهی مردم در مدیریت مصرف، ما نیز وظیفه داریم از کوچک‌ترین ظرفیت‌های موجود برای تأمین برق پایدار صیانت کنیم.

این مسئول بیان کرد: یکی از مهم‌ترین محورهای کاری ما در این زمینه، مقابله با انشعابات غیرمجاز و کاهش تلفات شبکه برق است.

وی افزود: امروز هر کیلووات ساعت انرژی که به واسطه مصرف غیرمجاز یا تلفات شبکه هدر می‌رود، می‌تواند برق مورد نیاز یک واحد تولیدی، یک چاه کشاورزی یا بخشی از نیاز مشترکان خانگی را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل طرح ملی «مهتاب» را با رویکرد مدیریت هوشمند انرژی و مقابله با برق‌های غیرمجاز در سراسر استان آغاز کرده‌ایم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با بیان اینکه کارکنان صنعت برق به صورت شبانه‌روزی در حال رصد و پایش شبکه هستند، اظهار داشت: در قالب اجرای این طرح، گروه‌های عملیاتی شرکت در نقاط مختلف استان به شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز، اصلاح شبکه و ارتقای تجهیزات اندازه‌گیری مشغول هستند تا بتوانیم انرژی تولید شده را به شکل عادلانه و بدون هدررفت در اختیار مشترکان قرار دهیم.

مقابله با استفاده‌های غیرمجاز از برق یک مسئولیت اجتماعی

جمشیدی ادامه داد: تنها در مراحل ابتدایی اجرای این طرح، صدها مورد برق غیرمجاز مشهود و نامشهود در سطح استان شناسایی و جمع‌آوری شده است.

با نصب کنتورهای جدید، تعویض تجهیزات معیوب و پایش مستمر شبکه تلاش کرده‌ایم از هدررفت انرژی جلوگیری کنیم

این مسئول گفت: همچنین با نصب کنتورهای جدید، تعویض تجهیزات معیوب و پایش مستمر شبکه تلاش کرده‌ایم از هدررفت انرژی جلوگیری کنیم و ظرفیت بیشتری را برای تأمین برق مشترکان آزادسازی کنیم.

وی با تأکید بر اینکه مبارزه با برق‌های غیرمجاز در واقع دفاع از حقوق عموم مردم است، تصریح کرد: هر میزان که بتوانیم مصرف‌های غیرقانونی را کاهش دهیم، به همان میزان امکان تأمین برق پایدار برای خانوارها، صنایع و بخش کشاورزی افزایش پیدا می‌کند و فشار وارد بر شبکه نیز کاهش می‌یابد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان از مردم خواست در این مسیر یاری‌گر صنعت برق باشند و گفت: همان‌گونه که صرفه‌جویی در مصرف برق یک جهاد همگانی محسوب می‌شود، مقابله با استفاده‌های غیرمجاز از برق نیز یک مسئولیت اجتماعی است.

جمشیدی یادآور شد: از هم‌استانی‌های عزیز درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه استفاده غیرمجاز از برق، موضوع را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۶۱۲۱ اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن مورد بررسی قرار گیرد.