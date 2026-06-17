تأکید بر تداوم مسیر مقاومت و ایستادگی شهید چمران

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمد خراسانیزاده معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به مناسبت سالگرد شهید چمران در خانه موزه شهید چمران گفت: یاد شهیدان بزرگی همچون شهید مصطفی چمران باید همواره زنده بماند و با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد، ارادت و دعای خیر خود را نثار روح بلند آنان کنیم.
وی گفت: شهید چمران حدود ۴۵ سال پیش به شهادت رسید، اما نام او به نمادی از انسان مؤمنی تبدیل شد که برای آرمانهای مقدس خود از جایگاه علمی و اقتصادی ارزشمند گذشت و برای دفاع از حق راهی مصر، لبنان و ایران شد.
خراسانیزاده با اشاره به فعالیتهای شهید چمران در لبنان و نقش او در شکلگیری جریان مقاومت افزود: شهید چمران در کنار بزرگانی همچون امام موسی صدر، زمینهساز شکلگیری مجموعهای شد که بعدها بسیاری از چهرههای بزرگ مقاومت در آن رشد کردند و مسیر مقاومت لبنان را رقم زدند.
معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران امروز همچنان در مسیر حمایت از مقاومت ایستاده است، اظهار کرد: این ایستادگی مورد توجه جریان مقاومت قرار گرفته و قدردانیهای بسیاری از ملت ایران و مسئولان کشور در این مسیر صورت گرفته است.
وی با اشاره به مضامین دعای عرفه امام حسین(ع) ادامه داد: سیدالشهدا(ع) در این دعا خداوند را شکر میکنند که در دوران حاکمیت اسلام متولد شدند؛ هرچند همین مسیر تاریخی با مظلومیت امیرالمؤمنین(ع)، خانهنشینی ایشان و شهادت امام حسین(ع) در کربلا همراه شد.
خراسانیزاده خاطرنشان کرد: امروز پس از گذشت سالها، شاهد یکی از جلوههای مهم حمایت یک ملت از آرمانهای خود هستیم؛ ملتی که در امتداد مسیر شهید چمرانها، پرچم ایستادگی برای حق و اسلام ناب را برافراشته است.
وی افزود: خون سیدالشهدا(ع) در طول تاریخ جریان پیدا کرده و ثمره آن حرکتها و بیداریهایی است که ملتهای آزاده را به سمت حقیقت و عدالت هدایت میکند.
معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در پایان گفت: شهید چمران با عزت، عظمت و تعهد به اسلام از دنیا رفت و نام خود را در تاریخ ماندگار کرد؛ امیدواریم خداوند به ما توفیق دهد که در مسیر شهدا حرکت کنیم و با عزت و سربلندی این دنیا را ترک کنیم.
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