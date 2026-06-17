دختر بوکسور ایران حذف شد/ صعود کاظمی به یک هشتم

به گزارش خبرگزاری مهر، در سومین روز از مسابقات جام جهانی بوکس در چین، امروز چهارشنبه ۲۷ خردادماه، مهدی کاظمی نماینده وزن ۵۵ کیلوگرم تیم ملی مردان در مرحله یک‌ شانزدهم نهایی به مصاف «نبیل ابراهیم» از سوئد رفت. کاظمی در این دیدار که بسیار پرهیجان و از نظر فنی در سطح بالایی برگزار شد، موفق شد حریف قدرتمند خود را شکست دهد.

در این مبارزه، راند نخست با نتیجه چهار بر یک به سود بوکسور سوئدی پایان یافت اما کاظمی در راند دوم با هوشمندی سه بر دو پیروز شد و در راند سوم نیز با ارائه عملکردی برتر، چهار بر یک حریف خود را مغلوب کرد تا در مجموع به پیروزی دست یابد.

کاظمی با این برد ارزشمند، به مرحله یک‌هشتم نهایی راه یافت و باید جمعه به مصاف نماینده کشور میزبان (چین) برود. وی پیش از این در نخستین مبارزه خود با ارائه نمایشی کاملاً فنی و کنترل‌شده، نماینده افغانستان را با نتیجه قاطع پنج بر صفر از پیش رو برداشته بود.

در بخش بانوان نیز، سارینا نقش نماینده وزن ۶۵ کیلوگرم کشورمان که در میان ۱۴ شرکت ‌کننده این وزن به میدان رفته است، امروز برابر «دارین هرلاندز» از مکزیک قرار گرفت. نقش علی‌ رغم ارائه مبارزه‌ای دیدنی، در نهایت نتیجه را به حریف خود واگذار کرد و از گردونه رقابت‌ها کنار رفت.

اما در ادامه این مسابقات، در چهارمین روز از مسابقات جام جهانی، بوکس کشورمان در بخش مردان تنها یک نماینده خواهد داشت.

علی حبیبی‌ نژاد بوکسور وزن ۶۵ کیلوگرم کشورمان فردا( پنج شنبه ۲۸ خردادماه) در نخستین مبارزه با قرعه استراحت روبرو بود و در گام نخست باید به مصاف نماینده مکزیک برود. در این وزن ۲۷ نفر حضور دارند.