مصدومیت باعث حذف نورانی از جام جهانی بوکس شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بوکس، دومین دوره مسابقات جام جهانی بوکس که تحت نظارت فدراسیون جهانی (WORLD BOXING) با حضور بیش از ۴۰ کشور از سراسر جهان در شهر گویانگ کشور چین با حضور ۳۰۰ ورزشکار در حال پیگیری است.در این رقابت ها ۱۷۷ بوکسور در بخش مردان و ۱۲۳ بوکسور در بخش زنان در حال رقابت هستند.

در پنجمین روز از مسابقات جام جهانی بوکس در چین، محمد نورانی بوکسور وزن ۷۵ کیلوگرم تیم ملی کشورمان که در گام نخست بوکسور سوئدی را شکست داده بود امروز (جمعه) ساعت ۱۲:۳۰ به وقت گویانگ به مصاف بوکسور آذربایجان که دارتده نشان طلا و برنژ جهان است، رفت و در اواسط راند دوم به دلیل پارگی ای سی ال پای چپ خود اژ ادامه مبارزه بازماند و از گردونه رقابت ها باز ماند.

لازم به ذکر است که نورانی توسط کادر پزشکی از روی رینگ به بیمارستان منتقل شد.

۱۵ نفر در این وزن حضور دارند.⁩⁩

امروز کاظمی و حبیبی نژاد دو نماینده کشورمان به روی رینگ خواهند رفت.

بوکس ایران با نام یادواره «شهید اقتدار، دکتر علی باکویی دانشمند هسته‌ای بوکس ایران» در این رقابت‌ها شرکت کرده است.