به گزارش خبرگزاری مهر، در چهارمین روز از مسابقات جام جهانی بوکس در چین، امروز پنجشنبه ۲۸ خرداد، علی حبیبینژاد بوکسور وزن ۶۵ کیلوگرم کشورمان، در نخستین مبارزه خود به مصاف نماینده مکزیک رفت و توانست این حریف خود را ناک اوت کرده و پیروز مبارزه شود.
حبیبینژاد که در نخستین دیدار خود با قرعه استراحت روبهرو بود در مرحله یکهشتم نهایی، فردا باید به مصاف «پاتریس موقالزی»از انگلیس می رود. این مبارزه از ساعت ۱۸:۳۰ به وقت گویانگ برگزار خواهد شد.
در این وزن، ۲۷ ورزشکار حضور دارند.
بوکس ایران با نام یادواره «شهید اقتدار، دکتر علی باکویی دانشمند هسته ای بوکس ایران» در این رقابت ها شرکت کرده است.
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