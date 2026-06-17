https://mehrnews.com/x3cmHw ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۸ کد مطلب 6863699 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۸ بسته خبری شبانه ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۵ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین اخبار این استان در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۵ میپردازیم. دریافت 19 MB کد مطلب 6863699 کپی شد مطالب مرتبط ادبیات کهن؛ برگزاری ۲۰ نشست شاهنامهخوانی در سیستان و بلوچستان برای اولین بار در ایران؛ ثبت آناناس ۳ کیلوگرمی در چابهار طوفانی با سرعت ۱۲۲ کیلومتر بر ساعت زابل را درنوردید برچسبها بسته خبری زاهدان طوفان سیستان
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