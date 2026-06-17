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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۶

طوفانی با سرعت ۱۲۲ کیلومتر بر ساعت زابل را درنوردید

طوفانی با سرعت ۱۲۲ کیلومتر بر ساعت زابل را درنوردید

زابل- مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان از وزش طوفان شدید گردوخاک با سرعت ۱۲۲ کیلومتر در ساعت در منطقه سیستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از وزش طوفان شدید گردوخاک در منطقه سیستان خبر داد و گفت: بامداد امروز (۲۷ خرداد ۱۴۰۵) بیشینه سرعت باد در زابل به ۱۲۲ کیلومتر بر ساعت رسید که گردوخاک ناشی از آن موجب کاهش دید افقی تا ۷۰۰ متر شد.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: در شهرستان زهک نیز سرعت باد به ۷۲ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی بر اثر گردوخاک تا حدود یک هزار پانصد متر کاهش یافت.

وی افزود: تا اوایل هفته آینده در شمال استان وزش باد شدید و در مناطق مستعد طوفان گردوخاک پیش بینی می شود.

وی با اشاره به اثرات نامطلوب گردوخاک بر سلامت عمومی، از شهروندان به‌ویژه بیماران تنفسی، سالمندان، کودکان و سایر گروه‌های حساس خواست از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و در صورت لزوم از ماسک مناسب استفاده کنند.

کد مطلب 6862993

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