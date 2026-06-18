به گزارش خبرگزاری مهر، داود شهرکی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان، از آغاز ۲۵۷ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی خبر داد و گفت: این میزان سرمایه‌گذاری در قالب ۱۶ طرح بزرگ، پس از امضای تفاهم‌نامه‌های سفر سال ۱۴۰۳ رئیس‌جمهور کلید خورده است.

وی با اشاره به جایگاه استان در جذب سرمایه افزود: در سال گذشته، ۷۰ درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های ثبت‌شده کشور در بخش تأسیس معادن به سیستان و بلوچستان اختصاص داشته که نشان‌دهنده جذابیت بالای این منطقه برای سرمایه‌گذاران است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همچنین به تحقق ۱۲۵ درصدی تعهد اشتغال در حوزه صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: همزمان با توسعه معادن، اقدامات قابل توجهی نیز در حوزه انرژی خورشیدی در استان در حال انجام است.

شهرکی در ادامه از برنامه‌ریزی برای توسعه صنایع معدنی خبر داد و اظهار داشت: احداث سه کارخانه طلا در دستور کار قرار دارد که یکی از این پروژه‌ها در صورت رفع موانع، طی سال جاری وارد فاز اجرایی خواهد شد.

وی افزود: کارخانه دوم با سرمایه‌گذاری مشترک و در پی تفاهم‌نامه استاندار با بنیاد مستضعفان در حال پیگیری است و طرح سوم نیز در منطقه بزمان در مرحله مطالعه قرار دارد.

به گفته این مقام مسئول، حجم سرمایه‌گذاری‌های آغازشده، سیستان و بلوچستان را در آستانه یک تحول اساسی در زنجیره معدن و صنایع معدنی قرار داده و می‌تواند نقش این استان را در اقتصاد ملی به‌طور چشمگیری ارتقا دهد.