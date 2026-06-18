از تهدید سیلاب تا فرصت احیا؛ بازگشت حیات به مراتع هیرمند

علی بازند، در گفت و گو با خبرنگار مهر، از عملیات پخش سیلاب در شهرستان هیرمند خبر داد.

رئیس اداره امور بیابان اداره کل آبخیزداری و منابع طبیعی سیستان و بلوچستان با اشاره به ورود روان‌آب از کشور افغانستان به مناطق بش دلبر و مسجدک اظهار داشت: بلافاصله پس از ورود این سیلاب، مدیریت روان‌آب در دستور کار قرار گرفت و عملیات هدایت و پخش سیلاب با هدف احیای عرصه‌های طبیعی و نهال‌کاری‌های سنوات گذشته که مدتی از منابع آبی محروم مانده بودند اجرا شد.

بازند در تشریح جزییات این عملیات گفت: با همراهی و همکاری مؤثر مردم منطقه، نیروهای خدوم مرزبانی و یگان‌های نظامی مستقر، موفق شدیم عملیات پخش سیلاب را در سطحی بالغ بر چهار هزار هکتار از اراضی مستعد منطقه محقق سازیم؛ این پروژه یکی از اقدامات شاخص و موفق استان در حوزه مقابله با پدیده بیابان‌زایی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به دستاوردهای زیست‌محیطی این عملیات افزود: از مهم‌ترین نتایج حاصله، تولید علوفه با عملکرد فوق‌العاده و بالغ بر دو تن در هکتار بوده است. این حجم از تولید علوفه به‌صورت کاملاً خودرو و طبیعی، نقشی بی‌بدیل در تأمین معیشت جوامع محلی و دام‌های منطقه ایفا می‌کند.

رئیس اداره امور بیابان اداره کل آبخیزداری و منابع طبیعی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در حال حاضر اقدامات پژوهشی دقیق و مطالعات میدانی مرتبط با این حوزه توسط همکاران توانمند ما در اداره شهرستان هیرمند در حال پیگیری و انجام است و ان‌شاءالله پس از نهایی‌سازی و تطبیق نتایج با الگوهای علمی روز، مستندات و گزارش‌های تکمیلی آن منتشر خواهد شد.

وی افزود: تصاویری که امروز ملاحظه می‌شود، تنها بخشی از گستردگی عملیات اجرایی انجام‌شده در شهرستان است. قاعده کلی ما این است که هرگاه بتوانیم جریان آب را در این عرصه‌های بیابانی به صورت هدفمند پخش کنیم، به‌تبع آن شاهد رشد چشمگیر پوشش گیاهی خواهیم بود که در منطقه ریگ سارانی این رخداد با موفقیت کامل به منصه ظهور رسید.

بازند خاطرنشان کرد: بر اساس مشاهدات میدانی، گیاهان مرتعی و علوفه به‌صورت متراکم و خودرو رشد کرده‌اند که این پدیده نه‌تنها مراتع فقیر را غنی ساخته، بلکه تأثیر بسزایی در روند احیا و بازسازی تالاب منطقه و تثبیت کانون‌های گردوغبار بر جای گذاشته است.