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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۰

ادبیات کهن؛ برگزاری ۲۰ نشست شاهنامه‌خوانی در سیستان و بلوچستان

ادبیات کهن؛ برگزاری ۲۰ نشست شاهنامه‌خوانی در سیستان و بلوچستان

زابل - مسئول آفرینش های ادبی حوزه هنری سیستان و بلوچستان گفت: دوره شاهنامه‌خوانی در قالب ۲۰ جلسه تخصصی، با حضور استادان ادبیات فارسی برگزار می‌شود.

رضوان تدین، در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری طرح «ادبیات کهن» با هدف ایجاد پیوندی مستمر و زنده میان نسل امروز و میراث ادبی گذشته خبر داد و گفت: ادبیات کهن میراثی است که هویت تاریخی و فرهنگی ایران را شکل داده است.

مسئول آفرینش های ادبی حوزه هنری سیستان و بلوچستان ادامه داد: در این سلسله‌نشست‌ها، بازخوانی آثار بزرگان ادب فارسی همچون فردوسی، سعدی، حافظ و بیهقی در دستور کار قرار دارد.

تدین بیان کرد: نقطه آغاز این مسیر، با توجه به جایگاه بی‌بدیل شاهنامه در زبان و فرهنگ فارسی، به این اثر حماسی اختصاص یافته است! در شرایط کنونی، بُعد حماسی و همبستگی ملی ایرانیان ایجاب می‌کند که بازخوانی و بازتعریفی از شاهنامه فردوسی و زبان فارسی، به‌عنوان حلقه اتصال ملی، در ایران صورت گیرد.

ادبیات کهن؛ برگزاری ۲۰ نشست شاهنامه‌خوانی در سیستان و بلوچستان

وی تصریح کرد: بر این اساس، دوره نخست از این مجموعه با عنوان «شاهنامه‌خوانی» با حضور استادان برجسته ادبیات فارسی برگزار می‌شود؛ هر جلسه شامل بخش‌هایی چون خوانش متن، شرح و تفسیر ادبی، بررسی عناصر داستانی، تحلیل مفاهیم حماسی و همچنین بخش تعاملی با مخاطبان خواهد بود.

مسئول آفرینش های ادبی حوزه هنری سیستان و بلوچستان ادامه داد: این دوره در قالب ۲۰ جلسه کارگاهی ارائه می‌شود؛ همچنین نشست‌های ماهانه شاهنامه‌خوانی ادامه خواهد یافت و در هر جلسه چند داستان از شاهنامه خوانده و تحلیل خواهد شد.

تدین با اشاره به رویکردهای این دوره گفت: این نشست‌ها مخاطبانی را نشانه گرفته است که به ادبیات فارسی و داستان‌نویسی در زبان فارسی علاقه‌مند بوده و دوره‌هایی را در این زمینه گذرانده‌اند.

وی بیان کرد: آیین افتتاحیه دوره شاهنامه.خوانی، همزمان با روز بزرگداشت زبان فارسی و حکیم ابوالقاسم فردوسی، در بیست و پنجم اردیبهشت‌ماه سال جاری برگزار شد و دومین نشست نیز در بیست و هشتم خردادماه برگزار خواهد شد.

مسئول آفرینش های ادبی حوزه هنری سیستان و بلوچستان در پایان خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت این است که استان سیستان و بلوچستان بستر شکل‌گیری داستان‌ها و اسطورهای شاهنامه است و با این وجود، تا حدودی نسبت به شاهنامه‌خوانی غفلت صورت گرفته است؛ این در حالی است که آگاهی از آنچه گذشتگان این خطه نوشته و گفته‌اند، برای نوشتن از حال و آینده ضروری است؛ شناخت تاریخ، قهرمانان و چگونگی تبلور دوباره آن ویژگی‌های قهرمانی در مردم امروز، پیوندی عمیق میان گذشته و حال ایجاد می‌کند؛ به‌ویژه آنکه امروز نیز قهرمانانی از این سرزمین، با همان خصایل ذکرشده در شاهنامه، در برابر ظلم ایستادگی می‌کنند.

کد مطلب 6863336

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