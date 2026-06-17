رضوان تدین، در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری طرح «ادبیات کهن» با هدف ایجاد پیوندی مستمر و زنده میان نسل امروز و میراث ادبی گذشته خبر داد و گفت: ادبیات کهن میراثی است که هویت تاریخی و فرهنگی ایران را شکل داده است.
مسئول آفرینش های ادبی حوزه هنری سیستان و بلوچستان ادامه داد: در این سلسلهنشستها، بازخوانی آثار بزرگان ادب فارسی همچون فردوسی، سعدی، حافظ و بیهقی در دستور کار قرار دارد.
تدین بیان کرد: نقطه آغاز این مسیر، با توجه به جایگاه بیبدیل شاهنامه در زبان و فرهنگ فارسی، به این اثر حماسی اختصاص یافته است! در شرایط کنونی، بُعد حماسی و همبستگی ملی ایرانیان ایجاب میکند که بازخوانی و بازتعریفی از شاهنامه فردوسی و زبان فارسی، بهعنوان حلقه اتصال ملی، در ایران صورت گیرد.
وی تصریح کرد: بر این اساس، دوره نخست از این مجموعه با عنوان «شاهنامهخوانی» با حضور استادان برجسته ادبیات فارسی برگزار میشود؛ هر جلسه شامل بخشهایی چون خوانش متن، شرح و تفسیر ادبی، بررسی عناصر داستانی، تحلیل مفاهیم حماسی و همچنین بخش تعاملی با مخاطبان خواهد بود.
مسئول آفرینش های ادبی حوزه هنری سیستان و بلوچستان ادامه داد: این دوره در قالب ۲۰ جلسه کارگاهی ارائه میشود؛ همچنین نشستهای ماهانه شاهنامهخوانی ادامه خواهد یافت و در هر جلسه چند داستان از شاهنامه خوانده و تحلیل خواهد شد.
تدین با اشاره به رویکردهای این دوره گفت: این نشستها مخاطبانی را نشانه گرفته است که به ادبیات فارسی و داستاننویسی در زبان فارسی علاقهمند بوده و دورههایی را در این زمینه گذراندهاند.
وی بیان کرد: آیین افتتاحیه دوره شاهنامه.خوانی، همزمان با روز بزرگداشت زبان فارسی و حکیم ابوالقاسم فردوسی، در بیست و پنجم اردیبهشتماه سال جاری برگزار شد و دومین نشست نیز در بیست و هشتم خردادماه برگزار خواهد شد.
مسئول آفرینش های ادبی حوزه هنری سیستان و بلوچستان در پایان خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت این است که استان سیستان و بلوچستان بستر شکلگیری داستانها و اسطورهای شاهنامه است و با این وجود، تا حدودی نسبت به شاهنامهخوانی غفلت صورت گرفته است؛ این در حالی است که آگاهی از آنچه گذشتگان این خطه نوشته و گفتهاند، برای نوشتن از حال و آینده ضروری است؛ شناخت تاریخ، قهرمانان و چگونگی تبلور دوباره آن ویژگیهای قهرمانی در مردم امروز، پیوندی عمیق میان گذشته و حال ایجاد میکند؛ بهویژه آنکه امروز نیز قهرمانانی از این سرزمین، با همان خصایل ذکرشده در شاهنامه، در برابر ظلم ایستادگی میکنند.
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