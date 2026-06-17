محرم قومس روایتگر «جهاد مقاومت» شد؛ از شور حسینی تا میادین انقلاب

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: آیین سوگواری سومین شب ماه محرم با حضور مردم سوگوار و عزادار نقاط مختلف استان سمنان برگزار شد و مردم در مساجد و محافل مذهبی حضور باشکوهی را رقم زدند.

اجتماع مردم با ایمان استان سمنان در میادین شهرها و روستاها نیز با صلابت همیشگی در حال برگزار شد که مردم فریاد یا حسین علیه السلام سر داده و یاد رهبر شهید انقلاب را گرامی داشتند.

رنگ و بوی مقاومت

آیین سوگواری شب است ماه محرم در روستاهای استان سمنان نیز برگزار هیئت‌های مذهبی ویژه برنامه‌های ماه محرم خود را با حضور مردم برگزار کردند. مردمی که امسال متفاوت از سال های گذشته محرم سید الشهدا(ع) را با شوری ویژه برگزار می کنند.

امسال محرم رنگ و بوی مقاومت دارد شهادت رهبر شهید انقلاب و دیگر شهدا رنگ و بوی ویژه ای به محرم امسال داده و تمثال رهبر شهید و دیگر شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان را می توان در همه هیئت ها و مساجد و موکب ها و خیابان ها دید.

امشب نخستین دسته های عزاداری ماه محرم امسال هم به مرور در خیابان ها و مقابل مساجد به میدان آمده اند دسته های عزاداری که پیش قراولان آنها یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهیدانی مانند شهید نصر الله و شهید سلیمانی و ... را با در دست داشتن تمثال آنها و سربندهایی با رنگ های پرچم جمهوری اسلامی ایران گرامی داشتند.

هویت بصری

امسال هویت بصری ماه محرم و همچنین رهبر شهید انقلاب اسلامی، جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه که بعد از محرم سال قبل رقم خورد هم جلوه های خاصی به شهرها و روستاهای استان سمنان بخشیده است.

شهرداری ها و دهیاری ها در و دیوارهای شهرها را با پارچه های مشکی و تمثال رهبر شهید انقلاب اسلامی که چند روز دیگر آئین وداع با پیکر ایشان با حضو باشکوه مردم کشورمان برگزار خواهد شد.

هیئت ها همچنین با نصب تمثال مقدس رهبر شهید انقلاب اسلامی در موکب ها و معابر تلاش کرده اند تا نخستین محرم بدون رهبر شهید انقلاب اسلامی را با یاد ایشان گرامی بدارند و در رسای سید الشهدا(ع) سوگواری کنند.

حضور مردم پرشور است

یک هیئتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه امسال حضور مردم بسیار پرشور است، گفت: مردم علیرغم گرمای هوا، بسیار خوب از برنامه های هیئت های استقبال دارند و این نشان از علاقه ملت ما به امام حسین(ع) دارد.

حسن ناصری با بیان اینکه مردم ما امسال به خصوص در ماه محرم، حضوری متفاوت دارند، بیان کرد: حضور پرشور مردم ایران اسلامی در مراسم ماه محرم امسال نشان می دهد که این مردم بصیر و انقلابی پای کار انقلاب و دین خدا و اسلام ناب محمدی(ص) هستند.

وی با گرامی داشت یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان بیان کرد: امسال ماه محرم در واقع نماد مقاومت مردم ایران اسلامی است همان مقاومتی که در مکتب سید الشهدا(ع) آنرا آموخته اند و امروز در عمل آن را به نمایش می گذارند.

محرم انقلابی‌ها

حجت الاسلام حسین نصیری کارشناس مسائل مذهبی هم در گفتگو با خبرنگار مهر، محرم امسال را محرمی انقلابی دانست و تاکید کرد: مردم ما امسال متفاوت از سال های گذشته در مراسم سوگواری ماه محرم حضور یافتند و این شب ها با بیش از ۱۰۰ شب صلابت و اقتدار متقارن شده است.

نصیری با بیان اینکه باید قدردان این مردم باشیم که اینطور در میدان حضور و حماسه و البته در مسیر اسلام ناب و امام حسین(ع) گام برمی دارند، ابراز کرد: ما هر چه داریم از فرهنگ عاشورایی ما است همان فرهنگی که امام خمینی(ره) ملت ایران را مبتنی بر آن گرد هم آورد و توانست انقلاب را به پیروزی برساند.

وی با بیان اینکه شب سوم ماه محرم با اینکه تازه شروع شده و هنوز ابتدای ماه محرم هستیم اما مردم شکوه مندانه در عزاداری ها حضور دارند، افزود: این در میدان حضور بودن، ویژگی بزرگ ملت ایران اسلامی است مردمی که خط سرخ خون حسین(ع) را افتخار خودشان می دانند و با تاسی از این امام همام، در برابر تمام دشمنان ایستاده و حتی تحسین جهانیان را هم برای خود خریدند.

یک‌هزار مسجد و تکیه میزان عزاداران

یک هزار مسجد و تکیه و حسینیه مراسم دومین شب ماه محرم را با شکوه برگزار کرده اند هیئت ها میزبان مردم مقاوم و همیشه در صحنه استان هستند و سینه زنی ها و عزاداری ها، کم کم به اوج می رسد.

ویژگی ماه محرم امسال

حجت‌الاسلام علیرضا قنبری، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به ویژگی ماه محرم امسال و تفاوت آن با سال های قبل بیان کرد: محرم، جلوه‌ای از پیوند عمیق عشق به سیدالشهدا(ع) با حضور و نقش‌آفرینی مردم در صحنه‌های اجتماعی و فرهنگی است.

قنبری با بیان اینکه تلاش دشمن برای ایجاد فاصله میان هیئات مذهبی، محبان اهل‌بیت(ع) و مردم علاقه‌مند به ایران اسلامی با شکست مواجه شده است، تاکید کرد: امروز هیئات مذهبی همچون گذشته با قوت در میدان حضور دارند.

وی افزود: محرم امسال، محرمِ بیعت دوباره با آرمان‌های عاشورا است؛ حضوری که در عزاداری‌های حسینی و اجتماعات مردمی جلوه‌گر خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه شعار محوری محرم امسال «در خیمه حسینیم، خونخواه و جان‌فداییم» است که اشاره به شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز خواهد بود، بیان کرد: امسال هئیت های مذهبی نیز سنگ تمام گذاشته اند.

عزاداری با صلابت

امسال همچنین مراسم عزاداری ماه محرم با اجتماع اقتدار همراه شده است مراسم هایی که در نقاط مختلف برگزار می شوند و برنامه های آن در مرکز استان سمنان به این شرح است: شب دوم محرم، میدان جمهوری در هیئت معظم سیدالشهدا علیه‌السلام، شب سوم محرم، میدان شهید مطهری، هیئت معظم لواءالزینب سلام‌الله‌علیها شب چهارم محرم، میدان عدالت هیئت معظم رأیت‌العباس علیه‌السلام

شب پنجم محرم، میدان توحید، هیئت معظم عشاق‌المهدی عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف؛ گفتنی است زمان برگزاری این مراسم هر شب رأس ساعت ۲۱ است و مردم با صلابت در کنار اجتماع اقتدار، سوگواری ماه محرم را هم در برنامه دارند.