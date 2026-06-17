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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۷

ورزشکاران پرچمداران فرهنگ ایثار و شهادت در میادین جهانی هستند

ورزشکاران پرچمداران فرهنگ ایثار و شهادت در میادین جهانی هستند

چالوس - رئیس بسیج ورزشکاران کشور گفت: ورزشکاران پرچمداران فرهنگ ایثار و شهادت در میادین جهانی هستند و جوانان باید با هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن راه شهیدان را زنده نگه دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی میرجلیلی شامگاه چهارشنبه در مراسم بزرگداشت اولین سالگرد شهادت فرماندهان شهید و شهدای اقتدار ایران در جنگ تحمیلی ضمن گرامیداشت یاد شهدا، آنان را قهرمانان حقیقی جامعه خواند و بر نقش الگویی آنان برای نسل جوان تأکید کرد.

وی با اشاره به شیوه‌های متنوع دشمن برای مقابله با ارزش‌های انقلاب اسلامی، بر ضرورت هوشیاری و آگاهی جوانان تأکید نمود و مقاومت در برابر توطئه‌های دشمن را مصداق جهاد دانست.

سردار میرجلیلی خطاب به جوانان کشور خاطرنشان کرد: جوانان ایران اسلامی باید در عرصه‌های مختلف به‌ویژه میادین بین‌المللی افتخارآفرین باشند و با حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، راه شهیدان را زنده نگه دارند.

یحیی یوسف‌پور فرماندار شهرستان چالوس ضمن گرامیداشت یاد شهدا، به پیوند میان ایام محرم و فرهنگ عاشورا با رشادت‌های شهدا اشاره کرد و گفت: سرافرازی، عزت‌نفس، اقتدار و عدم پذیرش ذلت از جمله آموزه‌هایی است که از قیام امام حسین (ع) الهام گرفته شده است.

در ادامه، حسین بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان استان مازندران بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان تأکید کرد و نقش ورزشکاران را در پاسداری از ارزش‌های ملی و انقلابی مهم دانست.

در پایان این مراسم، از خانواده معزز شهدا و نیز از نوجوانان و جوانان موفق در عرصه‌های ورزشی تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 6863719

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