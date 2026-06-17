ورزشکاران پرچمداران فرهنگ ایثار و شهادت در میادین جهانی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی میرجلیلی شامگاه چهارشنبه در مراسم بزرگداشت اولین سالگرد شهادت فرماندهان شهید و شهدای اقتدار ایران در جنگ تحمیلی ضمن گرامیداشت یاد شهدا، آنان را قهرمانان حقیقی جامعه خواند و بر نقش الگویی آنان برای نسل جوان تأکید کرد.
وی با اشاره به شیوههای متنوع دشمن برای مقابله با ارزشهای انقلاب اسلامی، بر ضرورت هوشیاری و آگاهی جوانان تأکید نمود و مقاومت در برابر توطئههای دشمن را مصداق جهاد دانست.
سردار میرجلیلی خطاب به جوانان کشور خاطرنشان کرد: جوانان ایران اسلامی باید در عرصههای مختلف بهویژه میادین بینالمللی افتخارآفرین باشند و با حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، راه شهیدان را زنده نگه دارند.
یحیی یوسفپور فرماندار شهرستان چالوس ضمن گرامیداشت یاد شهدا، به پیوند میان ایام محرم و فرهنگ عاشورا با رشادتهای شهدا اشاره کرد و گفت: سرافرازی، عزتنفس، اقتدار و عدم پذیرش ذلت از جمله آموزههایی است که از قیام امام حسین (ع) الهام گرفته شده است.
در ادامه، حسین بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان استان مازندران بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان تأکید کرد و نقش ورزشکاران را در پاسداری از ارزشهای ملی و انقلابی مهم دانست.
در پایان این مراسم، از خانواده معزز شهدا و نیز از نوجوانان و جوانان موفق در عرصههای ورزشی تجلیل به عمل آمد.
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