فرشید شبانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات پیشگیرانه برای کنترل آفات، اظهار کرد: دستورالعمل کامل کنترل آفت شماره ۲۲ در اردیبهشت‌ماه برای شهرستان‌ها ارسال و اطلاع‌رسانی لازم از طریق گروه‌های مجازی جهادکشاورزی انجام شد.

وی با اشاره به ورود جیرجیرک‌ها به برخی باغ‌ها در شهرستان سامان تصریح کرد: متأسفانه برخی از باغداران در مرحله اول اقدام نکرده‌اند و اکنون در مرحله دوم (ظهور حشرات کامل) قرار داریم، در این مرحله، تغذیه حشرات بسیار محدود است و ۹۰ درصد جمعیت را حشرات نر تشکیل می‌دهند که در دم غروب و عمدتاً در نقاط مرطوب مانند کنار چشمه‌ها و نزدیک مراتع تجمع می‌کنند.

شبانی با تأکید بر اینکه آوازخوانی حشرات برای جفت‌گیری است، خاطرنشان کرد: پس از جفت‌گیری، حشرات ماده روی شاخه‌ها تخم‌ریزی می‌کنند که مهم‌ترین مرحله خسارت‌زایی است، در صورت مشاهده تراکم جمعیت روی درختان تک‌پایه (حداکثر ۵۰۰ اصله)، سمپاشی دم غروب و فقط روی همان درختان انجام شود و شست‌وشوی لاشه حشرات مرده پای درخت الزامی است.

مدیر حفظ نباتات و مبارزه با آفات جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری با بیان هشدار جدی درباره حفظ پرندگان وحشی، گفت: با توجه به اینکه پرندگانی مانند سار، گنجشک و کلاغ از حشرات کامل تغذیه می‌کنند، اکیداً توصیه می‌شود از سمپاشی گسترده خودداری شود، در صورت لزوم، فقط درختان جوان و نهالستان‌ها با ترکیبات معدنی استاندارد محافظت شوند.

وی بیان داشت: نگرانی خاصی برای خسارت گسترده وجود ندارد، زیرا درختان بالای ۵ سال خسارت اقتصادی قابل‌توجهی نمی‌بینند، اما توصیه می‌شود پس از تخم‌ریزی و قبل از خروج نوزادان، محل تخم‌ها آسیب‌بینی (مکانیکی یا فیزیکی) شود تا نسل بعدی کنترل گردد.

شبانی از باغداران خواست تا توصیه‌های فنی را جدی بگیرند و با هماهنگی کارشناسان جهادکشاورزی اقدام کنند.