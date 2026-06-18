محور شلمزار به جعفرآباد آسفالت شد

به گزارش خبرنگار مهر،سید مهدی مرتضویزاده صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران، از اجرای طرح روکشآسفالت محور شلمزار به جعفرآباد خبر داد و اظهار کرد: این پروژه با هدف ارتقاء سطح ایمنی، افزایش کیفی زیرساختهای حملونقل جادهای و روانسازی تردد خودروها در این مسیر ارتباطی در دستور کار قرار گرفته است.
مرتضویزاده با اشاره به جزئیات فنی این طرح افزود: عملیات روکشآسفالت در قطعهای به طول سه و نیم کیلومتر و عرض ۱۱ متر در حال اجراست که برای تحقق آن، اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان از محل منابع استانی اختصاص یافته است.
وی با تأکید بر نظارت مستمر بر فرآیند اجرا تصریح کرد: پیمانکار مجری پروژه با بهرهگیری از تجهیزات مدرن و مواد اولیه مرغوب، عملیات آسفالتریزی را پیش میبرد و اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان نیز به عنوان کارفرما، با حضور فعال کارشناسان خود در تمامی مراحل، بر رعایت استانداردهای فنی و کیفی اجرا نظارت کامل دارد.
معاون فنی و راهروستایی اداره کل راهداری استان در ادامه بابیان اینکه این محور یکی از معابر کلیدی و پرتردد منطقه محسوب میشود، خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه، علاوه بر افزایش ضریب ایمنی و کاهش سوانح جادهای، نقش بسزایی در تسهیل رفتوآمد اهالی منطقه و بهبود شبکه ارتباطی استان ایفا خواهد کرد و از دغدغههای مهم و مطالبات بهحق مردم محلی به شمار میرفت.
مرتضویزاده در پایان با قدردانی از همراهی دستگاههای اجرایی و تخصیص بهموقع اعتبار، ابراز امیدواری کرد: با تداوم این روند، شاهد تکمیل و بهرهبرداری از پروژه در کوتاهترین زمان ممکن باشیم تا گامی استوار در راستای توسعه متوازن و پایدار راههای چهارمحال و بختیاری برداشته شود.
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