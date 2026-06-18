به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قناعت صبح پنجشنبه در همایش مسئولین هیئت های مذهبی شهرستان بیرجند با بیان اینکه امشب در حرم مطهر امام رضا (ع) مراسم ویژه خراسان جنوبی برگزار می شود، اظهار کرد هزار و ۳۵۰ هیئت مذهبی در استان وجود دارد و هزاران روضه خوانگی هم در خراسان جنوبی در حال برگزاری است .

وی با بیان اینکه در این ایام ۱۱۰ میدان اجتماعات در استان وجود داشت که در محرم به حسینیه تبدیل خواهند شد، گفت: در کنار برنامه های عزاداری هیئت ها، هزار و ۵۵۰ مبلغ و مبلغه تبلیغ و تبیین مسایل روز کشور را در استان برعهده دارند.

قناعت تاکید کرد: فضاسازی و برگزاری مراسم عزاداری امسال توسط هیئت ها باید به شکل ویژه و حماسی انجام شود.

به گفته وی بر اساس آیات قرآن، در شرایط فعلی ملت ایران اسلامی به ابرقدرتی در جهان تبدیل شده که نتیجه قیام، ایستادگی و پرچم داری زنان قهرمان ایرانی است.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: با حضور حماسی گروه های مختلف مردم در میادین و خیابان ها، یک بار دیگر ثابت کردیم که ما می توانیم و دشمن هیچ غلطی نمی تواند بکند.