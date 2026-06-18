دستگیری ۴۲۲ متهم در گرگان؛ توقیف ۴۱۲ خودرو و موتورسیکلت متخلف

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباسعلی پهلوانی‌نسب عصر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به نقش مهم رسانه‌ها در ارتقای امنیت اجتماعی اظهار کرد: خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای با انعکاس واقع‌بینانه اخبار و آگاهی‌بخشی به جامعه، نقش مؤثری در افزایش احساس امنیت، آرامش روانی و ارتقای سرمایه اجتماعی دارند و نباید در معرض سوءاستفاده جریان‌های قدرت، ثروت و تزویر قرار گیرند.

وی با بیان اینکه اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی یکی از مطالبات جدی شهروندان است، افزود: به دستور فرماندهی انتظامی استان و با هماهنگی دستگاه قضایی، طرح ارتقای امنیت اجتماعی از هفدهم خردادماه به مدت ۴۸ ساعت در سطح شهرستان گرگان به اجرا درآمد.

وی ادامه داد: این طرح با محوریت مقابله با اراذل و اوباش، پاکسازی نقاط آلوده، برخورد با سارقان، مالخران، افراد تحت تعقیب، معتادان متجاهر، خرده‌فروشان مواد مخدر و همچنین وسایل نقلیه هنجارشکن اجرا شد.

فرمانده انتظامی گرگان گفت: در جریان اجرای این طرح، ۱۰۳ فقره انواع سرقت کشف و ۵۶ سارق دستگیر شدند. همچنین ۸۴ معتاد متجاهر، ۱۳۱ خرده‌فروش مواد مخدر و ۱۵۱ متهم و مجرم تحت تعقیب که دارای احکام قضایی بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

وی از کشف ۱۱ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز خبر داد و گفت: در حوزه مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی نیز ۲۹۸ دستگاه موتورسیکلت هنجارشکن و فاقد شرایط قانونی و ۱۱۴ دستگاه خودروی دارای پلاک مخدوش یا دارای رفتارهای مخاطره‌آمیز توقیف و روانه پارکینگ شدند.

پهلوانی‌نسب با تشریح عملکرد سه ماهه پلیس گرگان از ابتدای سال جاری تاکنون اظهار کرد: میزان کشف سرقت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش یافته و دستگیری سارقان نیز ۵۷ درصد رشد داشته است. در همین مدت وقوع سرقت‌های مسلحانه ۸۷ درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده اثربخشی اقدامات پیشگیرانه و عملیاتی پلیس در سطح شهرستان است.

وی افزود: در حوزه مبارزه با مواد مخدر نیز کشفیات پلیس نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

پهلوانی‌نسب اظهار کرد: همچنین دستگیری معتادان متجاهر ۴۹ درصد و دستگیری خرده‌فروشان مواد مخدر نیز ۱۰۰ درصد رشد را نشان می‌دهد؛ به طوری که تعداد دستگیرشدگان این بخش از ۱۱۰ نفر در مدت مشابه سال گذشته به ۳۱۲ نفر در سال جاری رسیده است.

فرمانده انتظامی گرگان با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه مقابله با قاچاق کالا گفت: طی سه ماه گذشته ۳۷ هزار نخ سیگار قاچاق و پنج هزار و ۶۰۰ لیتر سوخت قاچاق توسط مأموران انتظامی کشف و ضبط شده است.

وی با تأکید بر استمرار طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی خاطرنشان کرد: برخورد با موتورسیکلت‌های فاقد پلاک، خودروهای دارای پلاک مخدوش، خودروهای دارای شیشه دودی غیرمجاز و وسایل نقلیه‌ای که موجب سلب آسایش شهروندان می‌شوند، بدون هیچ‌گونه اغماضی ادامه خواهد داشت و این خودروها تا زمان رفع تخلف در پارکینگ توقیف خواهند شد.

پهلوانی‌نسب همچنین از تشکیل یگان ویژه موتورسواران برای برخورد سریع با هنجارشکنان در تفرجگاه‌ها، پارک‌ها و نقاط پرتردد شهر خبر داد و گفت: این گشت‌ها به صورت ویژه در ایام پایانی هفته و ساعات پرتردد در سطح شهر فعال خواهند بود.

وی یکی از عوامل بروز آسیب‌های اجتماعی و جرائم را سوءمصرف مواد مخدر، مصرف مشروبات الکلی، دسترسی آسان به سلاح، اختلافات خانوادگی، برخی تنش‌های اجتماعی و ضعف مهارت‌های زندگی عنوان کرد و افزود: ارتقای آگاهی خانواده‌ها، استفاده از ظرفیت مساجد، نهادهای فرهنگی و افزایش تاب‌آوری اجتماعی می‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌ها و جرائم داشته باشد.

فرمانده انتظامی گرگان از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات درباره فعالیت سارقان، اراذل و اوباش، قاچاقچیان، فروشندگان مواد مخدر و سایر مجرمان را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند و تأکید کرد: امنیت پایدار بدون مشارکت مردم محقق نخواهد شد و پلیس در کنار مردم برای حفظ نظم و آرامش جامعه حضور دارد.