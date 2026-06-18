به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر پورجمشیدیان صبح پنجشنبه با سفر به شهر مقدس قم، مورد استقبال مسئولان استانی قرار گرفت.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در بدو ورود به قم از سوی مرتضی حیدری معاون سیاسی امنیتی استاندار قم مورد استقبال قرار گرفت.
سفر معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور به قم در چارچوب پیگیری مسائل مربوط به حوزههای امنیتی و انتظامی استان صورت گرفته است.
همچنین در جریان این سفر، موضوعات مرتبط با برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید که مقرر است ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ در شهر مقدس قم برگزار شود، مورد توجه و بررسی قرار خواهد گرفت.
بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، بخشی از این سفر به ارزیابی روند اجرای تمهیدات پیشبینی شده برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم تشییع رهبر شهید اختصاص دارد.
در این راستا، هماهنگیهای لازم میان دستگاههای مسئول و نهادهای ذیربط در حوزههای مختلف مورد پیگیری قرار خواهد گرفت تا زمینه برگزاری مناسب این مراسم در شهر مقدس قم فراهم شود.
قم- معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با هدف بررسی موضوعات مرتبط با حوزههای امنیتی و انتظامی استان و پیگیری هماهنگیهای لازم برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید، وارد قم شد.
به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر پورجمشیدیان صبح پنجشنبه با سفر به شهر مقدس قم، مورد استقبال مسئولان استانی قرار گرفت.
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