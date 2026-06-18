به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح پنجشنبه در دیدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر بر ضرورت تدوین برنامه‌های بلندمدت، توسعه کشاورزی دانش‌بنیان و تقویت صنایع تبدیلی تأکید کرد و گفت: استان بوشهر با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده کشاورزی، دریایی و صنعتی می‌تواند نقش مهمی در امنیت غذایی و اقتصاد آینده کشور ایفا کند.

امام جمعه بوشهر اظهار کرد: تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که موفقیت در دوران پس از بحران‌ها و جنگ‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، آینده‌نگری و دستیابی به خودکفایی در حوزه‌های راهبردی به‌ویژه امنیت غذایی است.

تدوین سندهای توسعه‌ای بلندمدت

وی با اشاره به اهمیت تدوین سندهای توسعه‌ای بلندمدت افزود: لازم است برای توسعه کشاورزی متناسب با شرایط اقلیمی و منابع آبی استان، برنامه‌ای جامع و مبتنی بر مطالعات کارشناسی تدوین شود تا بوشهر بتواند سهم مؤثرتری در تأمین نیازهای کشور داشته باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به موفقیت‌های استان در حوزه آبزی‌پروری و پرورش میگو خاطرنشان کرد: اقدامات انجام‌شده در توسعه مزارع و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین ارزشمند است، اما همچنان ظرفیت‌های فراوانی برای رشد و افزایش بهره‌وری وجود دارد.

لزوم توسعه صنایع تبدیلی

وی توسعه صنایع تبدیلی را یکی از مهم‌ترین نیازهای استان دانست و تصریح کرد: بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی و آبزیان استان به صورت خام از بوشهر خارج می‌شود و فرآوری آن در سایر استان‌ها انجام می‌گیرد؛ در حالی که اشتغال، درآمد و ارزش افزوده باید در خود استان ایجاد شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری ادامه داد: اگر صنایع تبدیلی متناسب با ظرفیت‌های استان توسعه نیابد، بخش مهمی از منافع اقتصادی تولیدات بوشهر نصیب مناطق دیگر خواهد شد. این مسئله در حوزه‌های مختلف از جمله آبزیان، خرما، آلوئه‌ورا و سایر محصولات کشاورزی به‌وضوح مشاهده می‌شود.

وی با تأکید بر نقش فناوری‌های نوین در امنیت غذایی کشور گفت: استفاده از ظرفیت‌های علمی، فناوری‌های هسته‌ای و روش‌های نوین نگهداری محصولات می‌تواند ماندگاری مواد غذایی را افزایش داده و به تقویت امنیت غذایی کشور کمک کند.

موقعیت راهبردی استان در خلیج فارس

امام جمعه بوشهر همچنین با اشاره به موقعیت راهبردی استان در خلیج فارس اظهار داشت: بوشهر از امن‌ترین و مهم‌ترین نقاط جغرافیایی کشور در حوزه اقتصاد دریامحور است و در آینده نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه اقتصادی ایران خواهد داشت.

وی افزود: با توجه به توسعه صنعتی پیش‌رو در استان، ضروری است بخش کشاورزی نیز هم‌پای صنعت رشد کند؛ زیرا در غیر این صورت استان در سال‌های آینده با چالش‌های جدی در حوزه تأمین مواد غذایی و تعادل توسعه مواجه خواهد شد.

آیت‌الله صفایی بوشهری با تقدیر از تلاش‌های جهادگران عرصه کشاورزی تأکید کرد: تحقق اهداف توسعه‌ای استان نیازمند مدیریت جهادی، بهره‌گیری از خرد جمعی، برنامه‌ریزی علمی و تربیت نیروهای متخصص برای اداره آینده اقتصادی بوشهر است.