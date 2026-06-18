فاز نخست مجتمع فناوری و نوآوری پارک ایلام آماده افتتاح است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاستجمهوری، در جریان سفر استانی خود به ایلام، از روند اجرای پروژه مجتمع فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری این استان بازدید کرد.
در این بازدید، رضا اسماعیلبیگی معاون فناوری و پشتیبانی پارک علم و فناوری ایلام با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت پروژه اظهار داشت: فاز نخست مجتمع با زیربنای ۲ هزار و ۱۳۰ مترمربع به طور کامل آماده بهرهبرداری است.
وی افزود: مجموع زیربنای فازهای اول و دوم این پروژه حدود ۵ هزار مترمربع است و فاز دوم آن تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۶۳ درصدی رسیده است.
اسماعیلبیگی با اشاره به ظرفیتهای توسعهای این مجموعه گفت: مجتمع فناوری و نوآوری در زمینی به مساحت یک هکتار احداث شده و دارای دو سوله تخصصی است و سوله بزرگ این مجموعه با زیربنای یکهزار و ۵۷۰ مترمربع، به طور کامل تکمیل شده و به استقرار شرکتهای فناور و تولید محصولات و خدمات آنها اختصاص خواهد یافت.
معاون فناوری و پشتیبانی پارک علم و فناوری ایلام ادامه داد که سوله دوم نیز با زیربنای یکهزار و ۲۰۰ مترمربع تاکنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و پیشبینی میشود تا یک ماه آینده به بهرهبرداری برسد.
وی تصریح کرد: این سوله بهعنوان فضایی برای استقرار استارتاپها، فعالیتهای نوآورانه و ایجاد فضای کار اشتراکی (کوورکینگ) مورد استفاده قرار خواهد گرفت و نقش مهمی در حمایت از شرکتهای دانشبنیان و توسعه اقتصاد دانشمحور در استان ایلام ایفا خواهد کرد.
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