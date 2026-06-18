به گزارش خبرنگار مهر، نرگس دستیار ظهر پنجشنبه در آیین رونمایی از کتاب «روی برگشتن ندارم» که به زندگی شهید «فریبرز انتصاری» پرداخته و به همت اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گیلان در رشت برگزار شد، با اشاره به مقام والای شهدا اظهار کرد: با توجه به جایگاه و تأثیرگذاری شهدا در فرهنگ جامعه، میتوان گفت شهدا زنده هستند و در میان ما زندگی میکنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان با بیان اینکه بسط و گسترش فرهنگ شهادت و ایثار از اولویتهای حوزه آموزش و پرورش برای نسل جدید است، افزود: اهمیت ترویج این ارزشها در میان دانشآموزان ضروری است و باید با برنامهریزی مستمر، این فرهنگ ارزشمند به نسل آینده منتقل شود.
نقش بانوان و نوجوانان در خنثیسازی نقشههای دشمن
دستیار با اشاره به میدانداری بانوان و نوجوانان در مقابله با توطئههای دشمنان افزود: هماکنون شاهد آن هستیم که دانشآموزان و جوانان ما در عرصههای مختلف، از جمله جنگ رمضان، میداندار در صحنههای حضور هستند که این نشان از روحیه انقلابی و معنوی آنان دارد.
وی با تجلیل از نقش بیبدیل بانوان، دختران، مادران و خانواده معظم شهدا در دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی، گفت: نقشههای پیچیدهای که سالیان سال برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی طراحی شده بود، با میدانداری و هوشمندی بانوان، نوجوانان و جوانان این مرز و بوم، نقش برآب شد.
مدیرکل آموزش و پرورش گیلان تصریح کرد: در تمامی عرصهها شاهد بودیم که جوانان و نوجوانان ما با اقتدار و شجاعت، مشت محکمی بر دهان دشمنان کوبیدند و اجازه ندادند هیچ توطئهای به ثمر بنشیند.
نقشآفرینی جوانان در سنگرهای علمی و پژوهشی
وی به نقشآفرینی مؤثر نوجوانان و جوانان در سنگرهای حساس علمی، پژوهشی و رسانهای نیز اشاره کرد و گفت: این مبارزان، نه تنها در عرصه دفاع، بلکه در عرصههای دانشبنیان نیز پیشگام هستند و وظیفه ذاتی و شرعی خود را در یادآوری ارزشها و ترویج فرهنگ دفاع مقدس به بهترین شکل انجام میدهند.
دستیار با تأکید بر اینکه نسل جوان گیلانی، پاسدار آرمانهای انقلاب در عرصههای علمی و دفاعی است، افزود: این جوانان با تکیه بر ایمان و دانش خود، در سنگرهای مختلف مشغول خدمت به نظام و انقلاب هستند و آینده روشنی را برای این مرز و بوم رقم خواهند زد.
ضرورت برنامهریزی برای ترویج فرهنگ دفاع مقدس
مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان از لزوم همت و برنامهریزی مستمر برای یادآوری ارزشها و تدوین جامع فرهنگ دفاع مقدس گفت و افزود: با اهدای کتابهای ارزشمند حوزه دفاع مقدس به عنوان هدیه در مناسبتهای مختلف به دانشآموزان، آنان را با سیره شهدا و رشادتهای رزمندگان آشنا خواهیم کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش استان گیلان عزم خود را برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان دانشآموزان جزم کرده است و این مسیر را با قدرت ادامه خواهد داد.
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